سيناتور كندي أخلّ بميثاق الأخلاق

خلص تحقيق أجرته لجنة في مجلس الشيوخ الكندي إلى أنّ السناتور دون ميريديت أخلّ بميثاق الأخلاق عندما أقام علاقة حميمة مع قاصرة.

وبدأ التحقيق عام 2015 عندما كشفت شابّة تبلغ ثمانية عشرعاما لصحيفة ذي تورونتو ستار عن علاقة جنسيّة أقامتها مع السناتور عندما كانت في السادسة عشرة من عمرها.

وتقول ليز ريكار المستشارة في مجلس الشيوخ في تقريرها إنّ السناتور دون ميريديت استغلّ موقعه وهيبته وسلطته كشخص راشد لاستمالة مراهقة في موقف ضعف بحكم سنّها.

وتضيف أنّه لم يحترم معايير الكرامة المرتبطة بمكانته وأنّ سلوكه أساء إلى مجلس الشيوخ.

واعتبرت المستشارة أنّ شهادة الفتاة أكثر مصداقيّة من تلك التي استمعت إليها من السناتور ميريديت.

ويشير التقرير إلى أنّ العلاقة بين ميريديت، وهو أيضا قسّ في الكنيسة الخمسينيّة، والمراهقة، استمرّت طوال سنتين بين عامي 2013 و2015.

وقال ميريديت بعد اطّلاعه على التقرير إنّه يصلّي ويطلب المغفرة.

وتبحث لجنة مؤلّفة من خمسة أعضاء في مجلس الشيوخ في الاجراءات التأديبيّة التي ستفرضها على السناتور ميريديت.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)