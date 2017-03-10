سيرك الشمس: “في اليوم السابع، لن أسترح”

يقدّم سيرك الشمس الكندي Cirque du soleil عرضا بعنوان "في اليوم السابع لم أسترح" في الأرجنتين حيث يلقى إقبالا منقطع النظير.

وبيعت 500 ألف بطاقة قبل العرض الأوّل، كما بيعت 50 ألف بطاقة للعرض الأوّل في العاصمة بوينس آيرس، ونفذت كلّ البطاقات لخمسة وعشرين عرضا متبقّيا.

وبعد الأرجنتين، ينتقل العرض إلى البيرو وتشيلي وكولومبيا والمكسيك.

ومن المتوقّع أن ينتقل أيضا إلى الولايات المتّحدة، ولكنّه لم يتمّ تحديد موعد له حتّى الآن.

والعرض مستوحى من فريق صودا ستيريو لموسيقى الروك المشهور، الذي تألّق على مدى 20 عاما وباع 17 مليون ألبوم حول العالم.

وللمرّة الأولى، يقدّم سيرك الشمس عرضا يكون فيه قسم من المشاهدين واقفين، في تجربة تعكس قوّة فريق الروك صودا ستيريو.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)