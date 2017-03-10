تورونتو: لاجئون ينامون في ملاجئ المشردين

أفادت معطيات جديدة من بلدية تورونتو أن ثمانمئة وسبعة وسبعين طالب لجوء ولاجئين بمن فيهم أطفال، ينامون في ملاجئ للمشردين في المدينة منذ مطلع الاسبوع، والعدد مرشح للازدياد بحسب القيمين على الملاجئ.

واعتبر المستشار البلدي جو كريسي أن نظام ملاجئ المشردين هو حاليا غير مناسب ويعمل فوق طاقته على استيعاب اللاجئين وأن ثمة نقصا للعاملين لمساعدة اللاجئين بانتظار انتقالهم إلى منازل دائمة، وهذا النقص مستمر منذ عدة سنوات.

وأضاف: " حان الوقت أن نستفيق وأزمة اللاجئين تقرع جرس الإنذار".

ويعتبر كريسي أن مساعدة الحكومة الفيديرالية أمر حيوي لمساعدة اللاجئين إلى المدينة على الاستقرار في مساكن دائمة وتلقي خدمات الدعم.

من جهته أكد عمدة تورونتو جون توري في أعقاب اجتماعه بوزير الهجرة واللجوء أحمد حسين أن الوزير تفهم حاجات البلدية "ولدي أمل كبير بأننا سنتلقى تلك المساعدات".

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية