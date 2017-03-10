مانيتوبا: أزمة اللاجئين غير الشرعيين تتفاقم

اعتبر رئيس حكومة مقاطعة مانيتوبا في وسط الغرب الكندي براين باليستر أن حكومته قامت بجهود تفوق طاقتها للاستجابة لحاجات طالبي الهجرة وبات على الحكومة الفيديرالية أن تزيد الطاقات والموارد المسخرة لمواجهة أزمة اللاجئين. وأضاف: "هذه المشكلة تستحق اهتمام رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو ذلك أن الهجرة غير الشرعية تهدد حياة طالبي اللجوء الفاقدين الأمل وكذلك من يقدم لهم المساعدة.

وأكد باليستر أن المقاطعة استقبلت أكثر من مئتي طالب لجوء منذ مطلع العام، وأن "سكانها تعاملوا مع الأزمة برأفة وسخاء، وكذلك الحكومة".

وكشف براين باليستر أن حكومته واجهت أزمة تدفق اللاجئين عبر إضافة موارد في قطاعات الصحة وبرامج السكن والبحث عن فرص عمل وتقديم مساعدات قضائية مجانية.

تجدر الإشارة إلى أن أكثر من مقاطعة كندية تعاني من تدفق طالبي اللجوء غير الشرعيين عبر الحدود الكندية الأميركية وتتوقع السلطات أن يرتفع عددهم بصورة كبيرة مع حلول فصل الربيع.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية