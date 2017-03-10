إلى أين تتجه الأسواق المالية بعد ثماني سنوات من سوق الثور؟

صادف يوم أمس مرور ثماني سنوات من سوق الثور (Bull Market) على مؤشر "ستاندارد آند بورز 500" الذي يضم أسهم 500 شركة رائدة في التداول العام في أسواق الأسهم في الولايات المتحدة، أكبر اقتصادات العالم.

وسوق الثور هي السوق التي ترتفع فيها أسعار الأسهم بنسبة 20% عن أدنى مستوياتها، ويعني هذا الأمر إجمالاً أن الاقتصاد بحالة جيدة.

وبين 9 آذار (مارس) 2007 ويوم أمس، 9 آذار (مارس) 2017، ارتفع مؤشر "ستاندارد آند بورز 500" بنحو من 250%، أي أن قيمته تضاعفت ثلاث مرات ونصف في ثماني سنوات. وتلى هذا الارتفاعُ المتواصل الأزمةَ المالية التي عصفت بالعالم عام 2008.

وتعيش الأسواق المالية حالياً ثالث أطول سوق ثور منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. فإلى أين تتجه هذه الأسواق الآن؟ سؤال طرحته على المستشار في مجال الاستثمارات والائتمان في كندا الأستاذ مراد يوسف حنّوش في حديث أجريته معه ظهر اليوم.