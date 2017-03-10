كندا: معدل البطالة 6,6%، الأدنى منذ أكثر من سنتيْن

أوجدت سوق العمل الكندية 15300 وظيفة جديدة في محصلة صافية في شباط (فبراير) الفائت، وتراجع معدل البطالة في البلاد بـ0,2 نقطة مئوية ليبلغ 6,6%، وهو الأدنى له منذ كانون الثاني (يناير) 2015، كما أفادت اليوم وكالة الإحصاء الكندية.

وكان الخبراء الذين استطلعت آراءهم وكالة "تومسون رويترز" للأنباء قد توقعوا إيجاد سوق العمل الكندية 2500 وظيفة فقط في محصلة صافية، أي خمس ما أوجدته السوق فعلياً، وأن يبقى معدل البطالة ثابتاً على 6,8%.

وما زاد من إيجابية بيانات الشهر الفائت هو أن سوق العمل في البلاد أوجدت 105 آلاف وظيفة بدوام كامل وفقدت نحواً من 90 ألف وظيف بدوام جزئي.

(سي بي سي / وكالة الصحافة الكندية)