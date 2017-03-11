أرقام الأسبوع المنتهي السبت 11-03-2017

مجموعة من الأرقام تدور حول أخبار ومواضيع لفتت انتباهنا من إعداد وتقديم مي أبو صعب وفادي الهاروني وبيار أحمراني.

مساواة المرأة بالرّجل: وقائع وأرقام

كلّما يجني الرّجل في كندا دولارا واحدا، تجني المرأة 87 سنتا في فجوة واضحة بين مدخول الاثنين.

الأرقام تلك صدرت عن وكالة الاحصاء الكنديّة بمناسبة اليوم العالميّ للمرأة.

ولكنّ الهوّة تضاءلت عام 2015 وارتفعت قيمة ما تجنيه المرأة 10 سنتات أي 87 سنتا مقابل كلّ دولار يجنيه الرّجل.

وتعزو الوكالة ذلك إلى ارتفاع مستوى المرأة التعليمي، وتشير إلى ارتفاع نسبة النساء اللواتي يحملن شهادة جامعيّة من 13،7 بالمئة عام 1990 إلى 35،1 بالمئة عام 2015.

عدد مرتفع من النساء يعملن في قطاعات متدنّية الأجور © Fred Thornhill/Reuters

ورغم ذلك، ما زال الفارق موجودا بين الرجل والمرأة، كما تقول مليسا مويزر في التقرير الصادر عن وكالة الاحصاء الكنديّة.

وتردّ الفجوة إلى توزيع الرجال والنساء على مختلف المهن، مشيرة إلى وجود عدد أكبر من النساء في مجالات عمل متدنّية الأجور، وبعدد أقلّ في مجالات ذات أجور مرتفعة.

وما زال العديد من النساء يعملن في المجالات التقليديّة كالتعليم والتمريض والعمل الاجتماعي وخدمات الإدارة.

وبلغت نسبتهنّ 57،1 بالمئة، في حين بلغت نسبة الرجال 17،1 بالمئة.

وفي وظائف العلوم المهنيّة، وصلت نسبة الرجال العاملين فيها إلى 75،6 بالمئة عام 2015.

ويشمل ذلك وظائف في مجالات الكومبيوتر ونظم المعلوماتيّة والهندسة، حيث ما زالت الفجوة عميقة بين الرجال والنساء.

وفي مجال اكثر إشراقا، تمّ تحقيق المساواة في وظائف القطاع العام، وشكّلت النساء 54 بالمئة من المشرّعين وكبار المديرين في الحكومة.

بمناسبة يوم المرأة العالمي

ستة وعشرون بالمئة

ستة وعشرون بالمئة هي نسبة النساء في مجلس العموم الكندي وهي بعيدة جدا عن النسبة "المقبولة" أي أربعين بالمئة. وهذه النسبة الضعيفة تضع كندا في المرتبة الستين العالمية من حيث مشاركة المرأة في الحياة السياسية العملية.

La Chambre des communes parlement du Canada © Bibliothèque du Parlement

ثمانية

ثمانية أشهر هي الفترة التي يسعى الكونغرس الأميركي منحها للكنديين الذين يقضون فصل الشتاء في مناطق الولايات المتحدة الدافئة وبخاصة في ولاية فلوريدا والذين يطلق عليهم اسم " طيور الثلج" علما أن الفترة المسموح بها حاليا هي ستة أشهر.

ومن شأن القرار في حال تبنيه، أن يخدم الكنديين المقيمين في الولايات المتحدة لأنه يسمح لهم بعدم تقديم استمارات إعلان الضرائب عن كل مداخيلهم في كندا والولايات المتحدة والعالم بعد أن كانوا مرغمين على ذلك في حال تخطي فترة الستة أشهر.

بالمقابل فأن بقاءهم خارج مقاطعة كيبيك ، أي حتى في مقاطعة كندية أخرى، لفترة تتعدى الستة أشهر يفقدهم حقهم بالطبابة المجانية مع منحهم فترة سماح لواحد وعشرين يوما.

شواطئ فلوريدا

ستة ونصف بالمئة

ستة ونصف بالمئة هي نسبة التراجع في شراء بطاقات السفر إلى الولايات المتحدة خلال الأسبوع الأول من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب منع دخول مهاجرين من سبع دول ذات غالبية مسلمة، باتوا اليوم ست دول.

بالمقابل تراجع شراء بطاقات السفر من الولايات المتحدة إلى دول الشرق الأوسط بنسبة سبعة وعشرين بالمئة ، ما تسبب بهبوط أسهم شركات الطيران في البورصة من مثل دلتا وأميريكان إيرلاينز ويونايتد إيرلاينز بحوالي أربعة بالمئة.

3,5%

هذه هي النسبة التي ينوي رئيس حكومة ساسكاتشيوان براد وال تخفيضها من رواتب موظفي القطاع العام في مقاطعته، كما قال يوم الثلاثاء.

وأوضح زعيم حزب ساسكاتشيوان (Saskatchewan Party) الحاكم في ريجاينا أن هذه الاقتطاعات توفر على الخزينة 250 مليون دولار سنوياً وتساهم في مواجهة عجز في الموازنة العامة يبلغ حجمه 1,2واحداً فاصل اثنين مليار دولار.

ويشمل تخفيض الرواتب كافة موظفي القطاع العام، بمن فيهم العاملون في قطاعيْ التعليم والتمريض. وفي إشارة تحديداً إلى الممرضات، قال وال إن الاقتطاعات المقترحة "لن تؤثّر بالضرورة بأي شكل من الأشكال على العدد الإجمالي" للموظفين العاملين في قطاعات معينة.

كما أن تخفيض الرواتب بنسبة 3,5% يطال أيضاً أعضاء الجمعية التشريعية، وسيتعين على كافة موظفي الوزارات أخذ تسعة أيام إجازة غير مدفوعة في السنة.

مبنى الجمعية التشريعية لمقاطعة ساسكاتشيوان في ريجاينا (أرشيف) © Radio-Canada

1000

هذا هو عدد المتدربين المهنيين الإضافيين الذين أعلنت حكومة ألبرتا أنها ستدعمهم مالياً بحلول 31 آذار (مارس) الجاري في إطار برنامج تدريبي لاقى إقبالاً كبيراً.

وكانت حكومة الحزب الديمقراطي الجديد، اليساري التوجه، قد منحت الخريف الفائت 1500 شخص دون عمل 1,5 مليون دولار، أي 1000 دولار لكل منهم، لمساعدتهم في متابعة دورات تدريب مهني يحصلون في نهايتها على شهادة تخولهم الحصول على وظيفة في أغنى مقاطعات كندا بالنفط.