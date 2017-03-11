Photo Credit: راديو كندا الدولي/RCI

أرقام الأسبوع المنتهي السبت 11-03-2017

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
السبت 11 مارس, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

FacebookTwitterGoogle+PinterestWeChatEmailPrintشارك

مجموعة من الأرقام تدور حول أخبار ومواضيع لفتت انتباهنا من إعداد وتقديم مي أبو صعب وفادي الهاروني وبيار أحمراني.

مساواة المرأة بالرّجل: وقائع وأرقام

كلّما يجني الرّجل في كندا دولارا واحدا، تجني المرأة 87 سنتا في فجوة واضحة بين مدخول الاثنين.

الأرقام تلك صدرت عن وكالة الاحصاء الكنديّة بمناسبة اليوم العالميّ للمرأة.

ولكنّ الهوّة تضاءلت عام 2015  وارتفعت قيمة ما تجنيه المرأة 10 سنتات أي 87 سنتا مقابل كلّ دولار يجنيه الرّجل.

وتعزو الوكالة ذلك إلى ارتفاع مستوى المرأة التعليمي، وتشير إلى ارتفاع نسبة النساء اللواتي يحملن شهادة جامعيّة من 13،7 بالمئة عام 1990 إلى 35،1 بالمئة عام 2015.

عدد مرتفع من النساء يعملن في قطاعات متدنّية الأجور
عدد مرتفع من النساء يعملن في قطاعات متدنّية الأجور © Fred Thornhill/Reuters

ورغم ذلك، ما زال الفارق موجودا بين الرجل والمرأة، كما تقول مليسا مويزر في التقرير الصادر عن وكالة الاحصاء الكنديّة.

وتردّ الفجوة إلى توزيع الرجال والنساء على مختلف المهن، مشيرة إلى وجود عدد أكبر من النساء في مجالات عمل متدنّية الأجور، وبعدد أقلّ في مجالات ذات أجور مرتفعة.

وما زال العديد من النساء يعملن في المجالات التقليديّة كالتعليم والتمريض والعمل الاجتماعي وخدمات الإدارة.

وبلغت نسبتهنّ 57،1 بالمئة، في حين بلغت نسبة الرجال 17،1 بالمئة.

وفي وظائف العلوم المهنيّة، وصلت نسبة الرجال العاملين فيها إلى 75،6 بالمئة عام 2015.

ويشمل ذلك وظائف في مجالات الكومبيوتر ونظم المعلوماتيّة والهندسة، حيث ما زالت الفجوة عميقة بين الرجال والنساء.

وفي مجال اكثر إشراقا، تمّ تحقيق المساواة في وظائف القطاع العام، وشكّلت النساء 54 بالمئة من المشرّعين وكبار المديرين في الحكومة.

بمناسبة يوم المرأة العالمي

ستة وعشرون بالمئة

ستة وعشرون بالمئة هي نسبة النساء في مجلس العموم الكندي وهي بعيدة جدا عن النسبة "المقبولة" أي أربعين بالمئة. وهذه النسبة الضعيفة تضع كندا في المرتبة الستين العالمية من حيث مشاركة المرأة في الحياة السياسية العملية.

مجلس العموم الكندي
La Chambre des communes parlement du Canada ©  Bibliothèque du Parlement

ثمانية

ثمانية أشهر هي الفترة التي يسعى الكونغرس الأميركي منحها للكنديين الذين يقضون فصل الشتاء في مناطق الولايات المتحدة الدافئة وبخاصة في ولاية فلوريدا والذين يطلق عليهم اسم " طيور الثلج" علما أن الفترة المسموح بها حاليا هي ستة أشهر.

ومن شأن القرار في حال تبنيه، أن يخدم الكنديين المقيمين في الولايات المتحدة لأنه يسمح لهم بعدم تقديم  استمارات إعلان الضرائب عن كل مداخيلهم في كندا والولايات المتحدة والعالم بعد أن كانوا مرغمين على ذلك في حال تخطي فترة الستة أشهر.

بالمقابل فأن بقاءهم خارج مقاطعة كيبيك ، أي حتى في مقاطعة كندية أخرى، لفترة تتعدى الستة أشهر يفقدهم حقهم بالطبابة المجانية مع منحهم فترة سماح لواحد وعشرين يوما.

شواطئ فلوريدا
شواطئ فلوريدا

ستة ونصف بالمئة

ستة ونصف بالمئة هي نسبة التراجع في شراء بطاقات السفر إلى الولايات المتحدة خلال الأسبوع الأول من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب منع دخول مهاجرين من سبع دول ذات غالبية مسلمة، باتوا اليوم ست دول.

بالمقابل تراجع شراء بطاقات السفر من الولايات المتحدة إلى دول الشرق الأوسط بنسبة سبعة وعشرين بالمئة ، ما تسبب بهبوط أسهم شركات الطيران في البورصة من مثل دلتا وأميريكان إيرلاينز ويونايتد إيرلاينز بحوالي أربعة بالمئة.

3,5%
هذه هي النسبة التي ينوي رئيس حكومة ساسكاتشيوان براد وال تخفيضها من رواتب موظفي القطاع العام في مقاطعته، كما قال يوم الثلاثاء.

وأوضح زعيم حزب ساسكاتشيوان (Saskatchewan Party) الحاكم في ريجاينا أن هذه الاقتطاعات توفر على الخزينة 250 مليون دولار سنوياً وتساهم في مواجهة عجز في الموازنة العامة يبلغ حجمه 1,2واحداً فاصل اثنين مليار دولار.

ويشمل تخفيض الرواتب كافة موظفي القطاع العام، بمن فيهم العاملون في قطاعيْ التعليم والتمريض. وفي إشارة تحديداً إلى الممرضات، قال وال إن الاقتطاعات المقترحة "لن تؤثّر بالضرورة بأي شكل من الأشكال على العدد الإجمالي" للموظفين العاملين في قطاعات معينة.

كما أن تخفيض الرواتب بنسبة 3,5% يطال أيضاً أعضاء الجمعية التشريعية، وسيتعين على كافة موظفي الوزارات أخذ تسعة أيام إجازة غير مدفوعة في السنة.

مبنى الجمعية التشريعية لمقاطعة ساسكاتشيوان في ريجاينا (أرشيف)
مبنى الجمعية التشريعية لمقاطعة ساسكاتشيوان في ريجاينا (أرشيف) © Radio-Canada

1000
هذا هو عدد المتدربين المهنيين الإضافيين الذين أعلنت حكومة ألبرتا أنها ستدعمهم مالياً بحلول 31 آذار (مارس) الجاري في إطار برنامج تدريبي لاقى إقبالاً كبيراً.

وكانت حكومة الحزب الديمقراطي الجديد، اليساري التوجه، قد منحت الخريف الفائت 1500 شخص دون عمل 1,5 مليون دولار، أي 1000 دولار لكل منهم، لمساعدتهم في متابعة دورات تدريب مهني يحصلون في نهايتها على شهادة تخولهم الحصول على وظيفة في أغنى مقاطعات كندا بالنفط.

استمعوا
FacebookTwitterGoogle+PinterestWeChatEmailPrintشارك
كلمات مفتاحية ، ، ، ، ، ،
فئة أرقام الأسبوع، إقتصاد، سياسة

هل لاحظتم وجود خطاّ ما؟ انقر هنا!

مواضيع أخرى

@*@ Comments

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

 حرف متوفر

ملاحظة : تعترفون ، عبر إرسال تعليقاتكم ، بحق راديو كندا الدولي بنشرها كاملة أو متجزأة أو بأية صورة كان . وتجدر الإشارة إلى أن راديو كندا

الدولي غير مسؤول عن الآراء التي تعبرون عنها. وسيتم الاطلاع على تعليقاتكم ونشرها في حال احترامها لقواعد السلوك على الإنترنيت أي: : اللياقة – نت

اللياقة – نت :

شروط استخدام الموقع

ندما تعبر عن رأيك الشخصي عبر منبر إعلامي ، عليك أن تكون لائقا ومهذبا كما لو أنك تخاطب شخصا وجها لوجه . فالإهانات والتهجمات الشخصية غير مسموحة . ذلك أن عدم الموافقة على رأي ما أو فكرة ما أو حدث ما شيء ، وعدم احترام الآخر شيء أخر. فذوو العقول الراجحة لا يتفقون دائما وهذا بدون شك يصب في مصلحة النقاش.

اللياقة – نت هي مجموعة قواعد السلوك التي يجب أن يحترمها من يستعمل شبكات التواصل الاجتماعي. وعلى الراغب في استعمال تلك الوسائل أن يطلع على تلك القواعد قبل المشاركة في أي حوار وإلا تعرض للمنع من المشاركة.

  1. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي ليست مغفلة . فعند التسجل على المستعمل ذكر اسمه وكنيته ومكان إقامته التي تظهر على الشاشة عند نشره أي تعليق . ولراديو كندا الدولي الحق في عدم نشر أي تعليق إذا ما شك في صحة هوية الناشر.
  2. إن سرقة هوية أي كان بهدف التضليل والإساءة للآخر تعتبر جنحة خطيرة تستدعي الطرد . ـ إن منابر راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بصرف النظر عن السن والعرق والدين والجنس أو التوجه الجنسي.

  3. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بغض النظر عن السن والعرق والدين والجنس والتوجه الجنسي.

  4. أن الأقوال الافترائية والحاقدة والعنصرية والكارهة للأجانب والمثليين والمهينة أو المميزة بحق المرأة أو تجاه الأصل العرقي أو الديني أو بحق فئة عمرية لن تنشر .
  5. إن الكتابة بالخط العريض أو تسطير الكلمات أمر ممنوع.
  6. إن التعابير المبتذلة والنابية والمسيئة ممنوعة فالمنابر مواقع عامة وما يكتب عليها يمكن أن يسيء إلى البعض . ومن يستعمل لغة غير لائقة يتعرض للطرد.
  7. إن الاحترام المتبادل واجب على المستعملين . لذلك فالإهانات ممنوعة وكذلك التهديد ومضايقة الآخرين . وبإمكانكم معارضة الرأي الآخر دون مهاجمته.
  8. إن تبادل الحجج والآراء المتناقضة هو عنصر أساسي لنقاش سليم شرط ألا يتحول إلى حوار شخصي بين مشاركين يتناقشان دون الاهتمام بسائر المشاركين . وهذا النوع من المشاركة لن ينشر.
  9. إن راديو كندا الدولي يبث بخمس لغات لذلك فالنقاش عبر المنتديات يجب أن يتم باللغة نفسها المستعملة في الموقع واستعمال لغات أخرى ، باستثناء بعض الكلمات ، محظور . كما أن الرسائل غير المتعلقة بموضوع النقاش لن تنشر.
  10. إن إرسال رسائل متكررة يضر بالتبادل والنقاش لذلك فهو غير مسموح .
  11. إن تضمين التعليقات صوراً أو أي نوع من الملفات ممنوع . أما تضمين الرسائل وصلات لمواقع أخرى فمسموح شرط أن تحترم تلك المواقع سلوك اللياقة على الإنترنيت علماً أن راديو كندا الدولي غير مسؤول بتاتاً عن مضمون تلك المواقع .
  12. إن نقل نص للغير ، حتى لو كان إسم الكاتب مذكوراً ، أمر غير مسموح إذا كان النص يشكل معظم التعليق .
  13. إن نشر الدعاية أو الدعوة للتحرك بأي شكل من الأشكال ممنوع عبر منابر راديو كندا الدولي
  14. إن كل التعليقات وسائر أشكال المحتوى يتم الكشف عليها مسبقاً ويحتفظ راديو كندا الدولي بحق عدم نشرها .
  15. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق إقفال أي منبر كان أي وقت كان ودون سابق إنذار .
  16. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق تغيير قواعد السلوك هذه في أي وقت كان وبدون سابق إنذار .
  17. إن المشاركة في منابر راديو كندا الدولي تسمح له بنشر التعليقات على شبكة الإنترنيت لمدة غير محددة ، ما يعني أيضا أن تلك الرسائل ستكون متوفرة على محركات البحث عبر الإنترنيت .
  18. إن راديو كندا الدولي ليس ملزماً بسحب رسائلكم من على شبكة الإنترنيت في حال طلبتم ذلك . لذلك ندعوكم للتفكير ملياً بما تودون نشره وانعكاساته

*

﻿

بحث بواسطة

فئة

المعد

استمعوا إلينا

بلا حدوداستمعوا إلى برنامجنا الأسبوعي كل البرامج
اشتركوا في البودكاست اشتركوا في البودكاست (تيونز) تحميل أحدث بالادو
Première chaine CBC Radio one Espace musique CBC Radio 2
خياراتكم في الواجهة لغات أخرى
انترنت و تقنية، تكنولوجيا وإنترنيتالاستخبارات الأمريكية تتجسس على مستخدمين ل"واتس أب" و" تيلغرام"أرقام الأسبوع، إقتصاد، سياسةأرقام الأسبوع المنتهي السبت 11-03-2017إقتصاد، سياسة، مجتمعمواقف في أقوال للأسبوع المنتهي السبت 11-03-2017سياسة، صحةاتفاق بين أوتاوا وكل من أونتاريو وكيبيك وألبرتا حول التحويلات لقطاع الصحةإقتصادكندا: معدل البطالة 6,6%، الأدنى منذ أكثر من سنتيْنإقتصادإلى أين تتجه الأسواق المالية بعد ثماني سنوات من سوق الثور؟دولي، سياسةالكندية لويز أربور: مسؤولية جديدة في الأمم المتحدةمجتمعبن ماهي: سفير مونتريال على وسائل التواصلمجتمعمانيتوبا: أزمة اللاجئين غير الشرعيين تتفاقممجتمعتورونتو: لاجئون ينامون في ملاجئ المشردين

تابعونا

على الفيسبوك
على تويتر اشتركوا في النشرة الإلكترونية
Radio-canada.ca CBC.ca
La Maison-Blanche a demandé au FBI de contester les reportages sur la RussieQuébec donne 24 heures aux juristes de l'ÉtatEnviron 8000 millionnaires ont immigré au pays en 2016Québec ouvert à l'idée d'élargir l'accès à l'aide médicale à mourirUne classe sans fenêtre pour de jeunes autistesLe nombre de Canadiens qui veulent de la marijuana médicinale exploseAide à l'enfance : 10 ans plus tard, les Premières Nations réclament toujours la fin de la discriminationUn nouveau migrant raconte son périple jusqu'au CanadaAccès à un médecin : Montréal toujours en queue de pelotonLes Nations unies surveillent la situation des demandeurs d'asile à la frontière
The National LIVELiberals propose changes to how House of Commons worksTravelling to the U.S.? Don't worry about the border, says Homeland Security Secretary John KellySenators urge Don Meredith to resign after 'disgusting' relationship with teenage girlWhite House welcomes jobs data in tweets that may have broken rulesTD Bank shares post worst day since 2014 after CBC storySuspect in Concordia bomb threat hoax released on bailYou're not imagining it — Waldo has gotten smallerOntario, Quebec and Alberta sign health-care deals with federal government'Vile and evil': Alberta mother who drugged, burned 9-year-old daughter gets life sentence