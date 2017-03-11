Photo Credit: Getty / SAUL LOEB

الاستخبارات الأمريكية تتجسس على مستخدمين ل”واتس أب” و” تيلغرام”

من إعداد زبير الجازي | barid@rcinet.ca
السبت 11 مارس, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

FacebookTwitterGoogle+PinterestWeChatEmailPrintشارك

نشر موقع ويكيليس تسريبات حول أدوات القرصنة المستخدمة من قبل وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية

CIA

من أجل اختراق الهواتف الذكية وتطبيقات الدردشة و التواصل الشهيرة مثل واتس أب و تيلغرام . ومن المعروف أن المراسلة على واتس أب و تيلغرام مشفرة.

وأوضح موقع ويكيليس أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية اعتمدت طريقة " الابواب الخلفية" في القرصنة حيث اخترقت المكالمات و الرسائل الإلكترونية قبل أن يتم تشفيرها. وشملت هذه الاختراقات بالخصوص هواتف الاندرويد.

وعلق مدير

FBI

حول التنديدات على مواقع التواصل الاجتماعي لاختراقات CIA للحياة الخاصة للمستخدمين بالقول

" لا توجد حياة خاصة مطلقة في الولايات المتحدة "
وأعلنت شركة واتس أب و تيلغرام أنهما اتخذتا الإجراءات اللازمة لتدارك هذه الثغرة الأمنية.

زبير الجازي

FacebookTwitterGoogle+PinterestWeChatEmailPrintشارك
فئة انترنت و تقنية، تكنولوجيا وإنترنيت

هل لاحظتم وجود خطاّ ما؟ انقر هنا!

مواضيع أخرى

@*@ Comments

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

 حرف متوفر

ملاحظة : تعترفون ، عبر إرسال تعليقاتكم ، بحق راديو كندا الدولي بنشرها كاملة أو متجزأة أو بأية صورة كان . وتجدر الإشارة إلى أن راديو كندا

الدولي غير مسؤول عن الآراء التي تعبرون عنها. وسيتم الاطلاع على تعليقاتكم ونشرها في حال احترامها لقواعد السلوك على الإنترنيت أي: : اللياقة – نت

اللياقة – نت :

شروط استخدام الموقع

ندما تعبر عن رأيك الشخصي عبر منبر إعلامي ، عليك أن تكون لائقا ومهذبا كما لو أنك تخاطب شخصا وجها لوجه . فالإهانات والتهجمات الشخصية غير مسموحة . ذلك أن عدم الموافقة على رأي ما أو فكرة ما أو حدث ما شيء ، وعدم احترام الآخر شيء أخر. فذوو العقول الراجحة لا يتفقون دائما وهذا بدون شك يصب في مصلحة النقاش.

اللياقة – نت هي مجموعة قواعد السلوك التي يجب أن يحترمها من يستعمل شبكات التواصل الاجتماعي. وعلى الراغب في استعمال تلك الوسائل أن يطلع على تلك القواعد قبل المشاركة في أي حوار وإلا تعرض للمنع من المشاركة.

  1. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي ليست مغفلة . فعند التسجل على المستعمل ذكر اسمه وكنيته ومكان إقامته التي تظهر على الشاشة عند نشره أي تعليق . ولراديو كندا الدولي الحق في عدم نشر أي تعليق إذا ما شك في صحة هوية الناشر.
  2. إن سرقة هوية أي كان بهدف التضليل والإساءة للآخر تعتبر جنحة خطيرة تستدعي الطرد . ـ إن منابر راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بصرف النظر عن السن والعرق والدين والجنس أو التوجه الجنسي.

  3. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بغض النظر عن السن والعرق والدين والجنس والتوجه الجنسي.

  4. أن الأقوال الافترائية والحاقدة والعنصرية والكارهة للأجانب والمثليين والمهينة أو المميزة بحق المرأة أو تجاه الأصل العرقي أو الديني أو بحق فئة عمرية لن تنشر .
  5. إن الكتابة بالخط العريض أو تسطير الكلمات أمر ممنوع.
  6. إن التعابير المبتذلة والنابية والمسيئة ممنوعة فالمنابر مواقع عامة وما يكتب عليها يمكن أن يسيء إلى البعض . ومن يستعمل لغة غير لائقة يتعرض للطرد.
  7. إن الاحترام المتبادل واجب على المستعملين . لذلك فالإهانات ممنوعة وكذلك التهديد ومضايقة الآخرين . وبإمكانكم معارضة الرأي الآخر دون مهاجمته.
  8. إن تبادل الحجج والآراء المتناقضة هو عنصر أساسي لنقاش سليم شرط ألا يتحول إلى حوار شخصي بين مشاركين يتناقشان دون الاهتمام بسائر المشاركين . وهذا النوع من المشاركة لن ينشر.
  9. إن راديو كندا الدولي يبث بخمس لغات لذلك فالنقاش عبر المنتديات يجب أن يتم باللغة نفسها المستعملة في الموقع واستعمال لغات أخرى ، باستثناء بعض الكلمات ، محظور . كما أن الرسائل غير المتعلقة بموضوع النقاش لن تنشر.
  10. إن إرسال رسائل متكررة يضر بالتبادل والنقاش لذلك فهو غير مسموح .
  11. إن تضمين التعليقات صوراً أو أي نوع من الملفات ممنوع . أما تضمين الرسائل وصلات لمواقع أخرى فمسموح شرط أن تحترم تلك المواقع سلوك اللياقة على الإنترنيت علماً أن راديو كندا الدولي غير مسؤول بتاتاً عن مضمون تلك المواقع .
  12. إن نقل نص للغير ، حتى لو كان إسم الكاتب مذكوراً ، أمر غير مسموح إذا كان النص يشكل معظم التعليق .
  13. إن نشر الدعاية أو الدعوة للتحرك بأي شكل من الأشكال ممنوع عبر منابر راديو كندا الدولي
  14. إن كل التعليقات وسائر أشكال المحتوى يتم الكشف عليها مسبقاً ويحتفظ راديو كندا الدولي بحق عدم نشرها .
  15. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق إقفال أي منبر كان أي وقت كان ودون سابق إنذار .
  16. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق تغيير قواعد السلوك هذه في أي وقت كان وبدون سابق إنذار .
  17. إن المشاركة في منابر راديو كندا الدولي تسمح له بنشر التعليقات على شبكة الإنترنيت لمدة غير محددة ، ما يعني أيضا أن تلك الرسائل ستكون متوفرة على محركات البحث عبر الإنترنيت .
  18. إن راديو كندا الدولي ليس ملزماً بسحب رسائلكم من على شبكة الإنترنيت في حال طلبتم ذلك . لذلك ندعوكم للتفكير ملياً بما تودون نشره وانعكاساته

*

﻿

بحث بواسطة

فئة

المعد

استمعوا إلينا

بلا حدوداستمعوا إلى برنامجنا الأسبوعي كل البرامج
اشتركوا في البودكاست اشتركوا في البودكاست (تيونز) تحميل أحدث بالادو
Première chaine CBC Radio one Espace musique CBC Radio 2
خياراتكم في الواجهة لغات أخرى
انترنت و تقنية، تكنولوجيا وإنترنيتالاستخبارات الأمريكية تتجسس على مستخدمين ل"واتس أب" و" تيلغرام"أرقام الأسبوع، إقتصاد، سياسةأرقام الأسبوع المنتهي السبت 11-03-2017إقتصاد، سياسة، مجتمعمواقف في أقوال للأسبوع المنتهي السبت 11-03-2017سياسة، صحةاتفاق بين أوتاوا وكل من أونتاريو وكيبيك وألبرتا حول التحويلات لقطاع الصحةإقتصادكندا: معدل البطالة 6,6%، الأدنى منذ أكثر من سنتيْنإقتصادإلى أين تتجه الأسواق المالية بعد ثماني سنوات من سوق الثور؟دولي، سياسةالكندية لويز أربور: مسؤولية جديدة في الأمم المتحدةمجتمعبن ماهي: سفير مونتريال على وسائل التواصلمجتمعمانيتوبا: أزمة اللاجئين غير الشرعيين تتفاقممجتمعتورونتو: لاجئون ينامون في ملاجئ المشردين

تابعونا

على الفيسبوك
على تويتر اشتركوا في النشرة الإلكترونية
Radio-canada.ca CBC.ca
La Maison-Blanche a demandé au FBI de contester les reportages sur la RussieQuébec donne 24 heures aux juristes de l'ÉtatEnviron 8000 millionnaires ont immigré au pays en 2016Québec ouvert à l'idée d'élargir l'accès à l'aide médicale à mourirUne classe sans fenêtre pour de jeunes autistesLe nombre de Canadiens qui veulent de la marijuana médicinale exploseAide à l'enfance : 10 ans plus tard, les Premières Nations réclament toujours la fin de la discriminationUn nouveau migrant raconte son périple jusqu'au CanadaAccès à un médecin : Montréal toujours en queue de pelotonLes Nations unies surveillent la situation des demandeurs d'asile à la frontière
The National LIVELiberals propose changes to how House of Commons worksTravelling to the U.S.? Don't worry about the border, says Homeland Security Secretary John KellySenators urge Don Meredith to resign after 'disgusting' relationship with teenage girlWhite House welcomes jobs data in tweets that may have broken rulesTD Bank shares post worst day since 2014 after CBC storySuspect in Concordia bomb threat hoax released on bailYou're not imagining it — Waldo has gotten smallerOntario, Quebec and Alberta sign health-care deals with federal government'Vile and evil': Alberta mother who drugged, burned 9-year-old daughter gets life sentence