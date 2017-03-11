الاستخبارات الأمريكية تتجسس على مستخدمين ل”واتس أب” و” تيلغرام”

نشر موقع ويكيليس تسريبات حول أدوات القرصنة المستخدمة من قبل وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية

CIA

من أجل اختراق الهواتف الذكية وتطبيقات الدردشة و التواصل الشهيرة مثل واتس أب و تيلغرام . ومن المعروف أن المراسلة على واتس أب و تيلغرام مشفرة.

وأوضح موقع ويكيليس أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية اعتمدت طريقة " الابواب الخلفية" في القرصنة حيث اخترقت المكالمات و الرسائل الإلكترونية قبل أن يتم تشفيرها. وشملت هذه الاختراقات بالخصوص هواتف الاندرويد.

وعلق مدير

FBI

حول التنديدات على مواقع التواصل الاجتماعي لاختراقات CIA للحياة الخاصة للمستخدمين بالقول

" لا توجد حياة خاصة مطلقة في الولايات المتحدة "

وأعلنت شركة واتس أب و تيلغرام أنهما اتخذتا الإجراءات اللازمة لتدارك هذه الثغرة الأمنية.

زبير الجازي