البيئة والعمل في الطليعة في مناظرة مرشحين لخلافة توماس مولكير

غلب موضوعا البيئة والعمل على المناظرة باللغتين الإنجليزية والفرنسية التي جرت بين المرشحين في السباق لزعامة الحزب الديمقراطي الجديد خلفا للزعيم الحالي توماس مولكير.

وناقش المرشحون الأربعة شارلي أنغوس ونيكي أشتون وغي كارون وبيتر جوليان اقتراحا حول تأمين حد أدنى للدخل للكنديين ومشاريع أنانيب النفط والتهرب الضريبي في العاصمة الكندية أوتاوا.

واعتبر المرشح كارون أن عدم المساواة الاقتصادية أو التفاوت الاقتصادي يشكل المشكلة الأهم التي يتوجب على كندا أن تواجهها ويقول بهذا الخصوص:

إن أهم ما يتوجب إنجازه هو التصدي لعدم المساواة الاقتصادية ،

إن واقع وجود عدم مساواة اقتصادية كبيرة بهذا الشكل ومتزايدة هو ما يغذي أشخاصا مثل دونالد ترامب وهو ما يغذي في الواقع الحركات الشعبوية التي نشاهدها حاليا في فرنسا وألمانيا حسب تعبيره.

(هيئة الإذاعة الكندية)