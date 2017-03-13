مارتين ويليت مرشحة رسميا لزعامة الكتلة الكيبكية

قدمت مارتين ويليت النائبة المستقلة حاليا في الجمعية الوطنية برلمان كيبيك والتي كانت تمثل سابقا الحزب الكيبكي الاستقلالي النزعة أكثر من ألف توقيع دعما لترشيحها لزعامة حزب الكتلة الكيبكية الاستقلالي النزعة وهو حزب معارض في مجلس العموم الكندي.

يشار إلى أن حزب الكتلة الكيبكية يمثله حاليا ستة نواب في مجلس العموم الكندي.

وخلال مؤتمر صحافي عقدته في مكتب حزب الكتلة الكيبكية هاجمت مارتين ويليت الأحزاب الفدرالية بمختلف اتجاهاتها جول مواقفها من حماية البيئة واستخراج النفط مبدية معارضتها الكاملة لمشروع خط أنابيب إينرجي إيست في كيبك المثير للجدل.

وحول وضعها كنائبة مستقلة في الجمعية الوطنية برلمان كيبك بالإضافة لزعامة الكتلة الكيبكية في حال تم انتخابها لهذه المهمة ترد على منتقديها بالقول إن كافة زعماء الأحزاب يراكمون المسؤوليات الملقاة على عاتقهم.

يشار إلى أنه يتوجب على المرشحين لزعامة الكتلة الكيبكية أن يجمعوا تواقيع ألف عضو في الحزب على الأقل من خمس وعشرين دائرة انتخابية وعلى أن يودعوا أيضا مبلغ 1500 دولار.

يذكر أن مارتين ويليت التي فشلت في الوصول لزعامة الحزب الكيبكي الاستقلالي النزعة مرتين تحاول حاليا التوجه للعمل السياسي على الساحة الفدرالية.

(هيئة الإذاعة الكندية)