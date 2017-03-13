إمام الأوتاوي أحمد الإمام

إمام الأوتاوي أحمد الإمام

حذر الكندين من الهجرة مرده إلى نقص في التوعية

من إعداد بيار أحمراني | barid@rcinet.ca
الإثنين 13 مارس, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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اعتبر إمام المركز الإسلامي في منطقة الأوتاوي المحاذية للعاصمة أوتاوا أحمد الإمام أن نتائج استطلاع الرأي الأخير التي أفادت بأن غالبية الكنديين أعربت عن قلقها من الهجرة، مرده إلى نقص في التوعية والتربية.وأظهرت نتائج الاستطلاع أن غالبية الكنديين منفتحون بالإجمال لكنهم في الوقت نفسه حذرون كما كشفت أن اثنين وثلاثين بالمئة من الكيبيكيين وثلاثة وعشرين بالمئة من سائر الكنديين يفضلون أن تمنع الحكومة استقبال المهاجرين المسلمين.

واعتبر الأمام أن " ثمة جهلا بالإسلام والمسلمين في كندا بدون شك  وأضاف أن نظرة الكنديين للإسلام تشوهها أقلية كندية متطرفة "وللأسف فإن ما يقال عن الإسلام عادة غير صحيح". فالمسلمون الكنديون "جزء لا يتجزأ من المجتمع الكندي في كافة الميادين  وهذه الحقيقة ليست معروفة من عامة الناس".

هذا وتعمد المراكز الإسلامية في مختلف المدن الكندية على فتح أبوابها لاستقبال من يود التعرف أكثر إلى الإسلام .

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية

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