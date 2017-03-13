استطلاع كندي للرأي: تعاطف مع اللاجئين وتشدد مع الرموز الدينية

كندا المعروفة بانفتاحها على الهجرة لكن هل أن الكنديين متسامحون مع المهاجرين، استطلاع للرأي لهيئة الإذاعة الكندية أجرته مؤسسة كروب للاستطلاعات تناول مواضيع الخوف من الأجانب والشعبوية والهجرة خلال شهري يناير كانون الثاني وفبراير شباط الماضيين مع 2500 مستطلع أظهر أن الواقع يختلف عما هو معروف عن كندا.

في المقابل أظهر الاستطلاع أن الكنديين بأكثريتهم يتعاطفون مع طالبي حق اللجوء.

وأظهر الاستطلاع أن ثلثي الكيبكيين يرون بأنه يتوجب حظر ارتداء الألبسة الدينية (الرموز) على المدرسين وعلى الأشخاص الذين بيدهم سلطة وعلى موظفي القطاع العام الذين يؤدون خدمة عامة أما في باقي كندا فشعور عدم التسامح أدنى نسبيا مقارنة بكيبك كما أن النسبة نفسها في كيبك تعتبر أن ارتداء الحجاب مؤشر على خضوع المرأة بدل أن يكون اختيارا شخصيا.

استطلاع للرأي أجرته كروب لهيئة الإذاعة الكندية عن الشعبوية والخوف من الأجانب والهجرة © Radio-Canada/CROP

آلان Giguère رئيس مؤسسة كروب يفسر هذه الظاهرة بالقول:

وكأنه يوجد نوع من العلاقة بين رفض كل ما له علاقة بالدين في مجتمعنا والحداثة والمساواة بين الجنسين وهو ما يتسبب بالحساسية لجزء من المواطنين بالرموز الدينية

هيئة الإذاعة الكندية في التقرير التالي: