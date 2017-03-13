كويار يعلق على نتائج الاستطلاع حول الهجرة

في تعليق على الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة كروب والذي كشف قلق قسم من الكيبيكيين والكنديين من الهجرة، أعلن رئيس حكومة كيبيك فيليب كويار أنه يتفهم مشاعرهم مع تأكيده بأن ردة الفعل يجب ألا تؤدي إلى الانغلاق إنما إلى تبني ما وصفه

"بالانفتاح المؤطر". ومما قاله: " أنا أتفهم ذلك لأننا مجتمع كان لفترة طويلة شديد التجانس ونشهد حاليا تغيرا كبيرا سيطرأ على المجتمع في غضون السنوات المقبلة". ورأى كويار أن هذه المتغيرات التي نعيشها في المدن ستطال الأرياف وسائر المناطق الكيبيكية.

ويفيد استطلاع الرأي أن أربعين بالمئة من الكيبيكيين يعتبرون " أن عدد المهاجرين مرتفع ما يهدد نقاء المجتمع الكيبيكي" من هنا فإن أفضل رد على مخاوف الكيبيكيين هو وضع "آلية تأطير واختيار المهاجرين ومرافقتهم والعمل على دمجهم في المجتمع الجديد مع احترام القوانين والأنظمة المعمول بها". واضاف: "يجب أن نفهم أننا حاليا في فترة تغيرات عميقة في مجتمعاتنا".

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية