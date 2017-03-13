الموصل: حنين إلى زمن جميل وأمل بأن يعود

الموصل التي بات تنظيم "الدولة الإسلامية" المسلح، المعروف إعلامياً أيضاً باسم "داعش"، مطوقاً في بعضٍ من قسمها الغربي بفعل الهجوم العسكري الواسع عليه، كانت مدينة مزدهرة اقتصادياً وثقافياً قبل أن تعصف الحرب بالعراق بفصول متتالية وقبل أن يسيطر التنظيم الجهادي التكفيري المذكور عليها وعلى مناطق شاسعة محيطة بها قبل سنتيْن ونصف.

ضيف القسم العربي الصحافي المخضرم رياض شابا هو ابن منطقة الموصل، وأقام في مدينة الموصل وعمل فيها لكن في ظروف مختلفة تماماً عن تلك التي تعيشها الآن ومنذ سنوات كبرى مدن الشمال العراقي وثانية كبريات مدن بلد الرافديْن.

حول الموصل وذكرياته فيها حاورتُ الأستاذ رياض شابا الذي دفعته الحرب إلى الرحيل عن وطنه العراقي واختيار موطن جديد هو كندا ومدينة جديدة هي فانكوفر.