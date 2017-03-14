احتفالات المئة والخمسون لكندا: المعارضة تتهم الحكومة بتفضيل مؤيديها

في وقت تنطلق فيه الاحتفالات بالذكرى المئة والخمسين لكندا تتهم أحزاب المعارضة في مجلس العموم الكندي حكومة الحزب الليبرالي الحاكم بزعامة جوستان ترودو بتفضيل الدوائر الانتخابية المحسوبة على الحزب الليبرالي وذلك من خلال منح غالبية المساعدات لمنظمات في هذه الدوائر.

من جهتها تؤكد وزيرة التراث الكندية ميلاني جولي أن اختيار الدوائر لا يتم بطريقة تفضل فيها دائرة على أخرى.

يشار إلى أنه مع نهاية عام 2016، تم منح أكثر من 38 مليون دولار لمجموعات أو منظمات كيبكية في إطار الصندوق الكندي للذكرى المئة والخمسين لكندا.

ونتيجة معلومات حصلت عليها هيئة الإذاعة الكندية تبين أن أكثر من 33 مليون دولار منحت لمجموعات يوجد عنوانها في دوائر انتخابية ليبرالية.

ويقول جاك غورد النائب عن حزب المحافظين إن عيد كندا المئة والخمسين هو عيد الجميع وفي حال لم يجد الجميع الموارد نفسها التي يتمنونها لمنطقتهم فإنني أعتبر هذا من باب التمييز.

(هيئة الإذاعة الكندية)