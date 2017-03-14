لجنة التحقيق حول نساء السكان الأصليين توسع نطاق الشهود

أعلنت اللجنة المكلفة بالتحقيق حول نساء وفتيات السكان الأصليين المختفيات أو المقتولات ENFFADA أنها تقبل حاليا الطلبات المقدمة من منظمات ترغب بالمشاركة في الجلسات بصفة "فريق مهتم"

وعلم أن الاستمارات والتعليمات موجودة على صفحة الإنترنيت العائدة للجنة.

وكانت منظمات من بريتيش كولومبيا قد مارست ضغوطا الأسبوع الماضي على اللجنة المذكورة لتقبل بالإستماع لمنظمات تهتم بهذا التحقيق.

يشار إلى أن فاي بلايني من مجموعة للدفاع عن نساء السكان الأصليين AWAN كانت قد أصرت أمام لجنة التحقيق على أن مجموعات لنساء السكان الأصليين تمتلك الكثير من المعلومات والتحليلات الاجتماعية وأنها ترغب بقول الكثير عن مقتل نساء من السكان الأصليين ومن هذا المنطلق ترى أنه من الضرورة بمكان الحصول على صفة "فريق مهتم" للمثول أمام اللجنة للشهادة.

(هيئة الإذاعة الكندية)