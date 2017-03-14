الإسلام دين محبة وسلام”

حث إمام الطائفة الأحمدية في ريجينا – ساسكاتشوان في وسط الغرب الكندي، سائر الأئمة المسلمين على توعية الكنديين على حقيقة رسالة المحبة والسلام التي يدعو إليها الإسلام. واعتبر الإمام زيشان أحمد أن " إيماننا الإسلامي بات أسير أقلية من المتطرفين".

وأضاف: " الإسلام يعني السلام والتسامح والطاعة".

ويأتي موقف الإمام أحمد في أعقاب نشر نتائج استطلاع للرأي أجرته مؤسسة كروب لصالح هيئة الإذاعة الكندية كشف قلق الكنديين بالإجمال من تنامي الهجرة. وأفاد بالمقابل بأـن تسعة وخمسين بالمئة من سكان مقاطعتي ساسكاتشوان ومانيتوبا يولون المعتقدات الدينية أهمية كبيرة، وهي أعلى نسبة في كندا، وأنهم أكثر انفتاحا من سواهم بالنسبة إلى ارتداء الرموز الدينية وتشييد أماكن عبادة في مدنهم وقراهم.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية