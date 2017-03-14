 “ثورة الأرز” باتت من التاريخ

في مثل هذا اليوم منذ اثني عشر عاما، غصّ وسط العاصمة اللبنانية بمئات آلاف المتظاهرين المطالبين بالحرية والسيادة والاستقلال وخروج الجيش السوري من لبنان ومعرفة حقيقة من اغتال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، في ما سمي لاحقا بـ"ثورة الأرز".

اليوم تكاد الذكرى تمر بصمت لولا بعض التصاريح وباقات الزهور على أضرحة شهداء الحركة.

الجيش السوري خرج، ولم تتحقق السيادة، طاولات الحوار انعقدت، ولم تفضِ إلى المصالحة الحقيقية، رئيس الجمهورية انتخب، وحكومة الوحدة الوطنية تألفت، والملفات العالقة لما تزل عالقة، وزعماء "ثورة الأرز" تفرقوا، وتغيرت التحالفات، وخيبة أمل الشعب إزاء الوضع السائد تكاد تكون وحدها الصارخ في البرية.

لماذا؟ من المسؤول؟ أين الخطأ؟ أين التقصير؟ مجموعة أسئلة وسواها طرحتها على رئيس تحرير مجلة المستقبل الكندي الدكتور إبراهيم الغريب في حديث هاتفي أجريته معه.استمعوا