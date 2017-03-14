الاستطلاع حول المهاجرين: فيليب كويار يتفهم مشاعر قلق الكيبكيين ويدعو لعدم التقوقع

تعليقا على نتائج الاستطلاع الأخير كروب راديو كندا الذي أظهر حجم القلق الذي يساور قسما من الكيبكيين والكنديين حيال المهاجرين،

أعرب رئيس حكومة كيبك فيليب كويار عن تفهمه لمشاعر هؤلاء مؤكّدا أن الجواب ليس في التقوقع والانغلاق لكن باعتماد "انفتاح مؤطر"

رئيس حكومة كيبك فيليب كويار وخلفه وزير الأمن العام مارتان كواتو ووزيرة العدل ستيفاني فالي © RC

ويقول رئيس حكومة كيبك فيليب كويار بهذا الخصوص:

أفهم هذا الشعور، إننا مجتمع بقي لفترة طويلة متجانسا كليا وفي الحقيقة هناك تحول كبير سينطلق خلال السنوات القليلة المقبلة.

ويشير كويار إلى أن هذه التحولات تجري حاليا على قدم وساق في المدن وأنها ستصل إلى المناطق في كيبك لا محالة.

وكان الاستطلاع الأخير لمؤسسة كروب راديو كندا قد أظهر أن ما يقرب من 40% من الكيبكيين يعتبرون أنه يوجد كثير من المهاجرين وأن هذا يشكل تهديدا "لنقاوة" المجتمع الكيبكي وهي نسبة معادلة لبقية أرجاء كندا.

ويعتبر فيليب كويار أن الحل للرد على مخاوف الكيبكيين يكمن في توفير آلية تأطير واختيار المهاجرين ومرافقتهم والعمل بما يؤدي لدمجهم في المجتمع مع احترام القوانين والأنظمة.

وهو يقول: نحن نمر بمرحلة تغيرات عميقة في مجتمعاتنا.

هيئة الإذاعة الكندية في التقرير التالي: