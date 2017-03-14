المقر العام للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات باقٍ في مونتريال

أكد اليوم المدير العام للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا)، أوليفييه نيغلي، أن مقرها العام سيبقى في مونتريال. وجاء تأكيده صباح اليوم في مقابلة مع إذاعة راديو كندا (القسم الفرنسي في هيئة الإذاعة الكندية).

ويقع المقر العام للوكالة في مونتريال منذ تأسيسها عام 1999 بمبادرة من اللجة الأولمبية الدولية. وكانت شائعات عن احتمال نقله إلى أوروبا قد ترددت في الأشهر الماضية.

والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات مستقلة، وهي أزعجت النظام الرياضي العالمي في السنوات الأخيرة. ومن أبرز إنجازاتها الأخيرة تقرير المحامي الكندي ريتشارد ماكلارين الصادر أواخر العام الفائت والذي سلّط الأضواء على نظام تعاطي المنشطات في روسيا، مشيراً في هذا المجال إلى دور مباشر للسلطات الروسية في عمليات تنشّط ممنهجة بين عاميْ 2011 و2015 طالت أكثر من ألف رياضي روسي يشاركون في 30 رياضة مختلفة.

(وكالة الصحافة الكندية / يورونيوز / راديو كندا الدولي)