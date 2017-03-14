كندا: ارتفاع أسعار المساكن بشكل قياسي في شباط (فبراير)

أظهر مؤشر "تيرانيت – بنك ناسيونال" (Teranet – Banque Nationale) المركب لأسعار المساكن في كندا أن الأسعار ارتفعت بشكل قياسي في شباط (فبراير) الفائت، مدعومة بالأسواق العقارية لكل من تورونتو وهاميلتون في مقاطعة أونتاريو، وفانكوفر في مقاطعة بريتيش كولومبيا الواقعة على المحيط الهادي.

وارتفع المؤشر العقاري المذكور بنسبة 1,0% الشهر الفائت، ما يُعتبر أكبر ارتفاع له على الإطلاق في شهر شباط (فبراير) منذ إبصاره النور قبل 18 عاماً. ويستند المؤشر إلى أسعار المساكن المعاد بيعها في 11 سوقاً عقارية في كندا.

وارتفعت أسعار العقارات بنسبة 1,9% في تورونتو، كبرى المدن الكندية، وبنسبة 1,4% في هاميلتون الواقعة جنوب غرب تورونتو على مسافة ساعة بالسيارة، وبنسبة 1,4% أيضاً في فانكوفر، وبنسبة 0,9% في غاتينو الكيبيكية التي يفصلها نهر أوتاويه عن العاصمة الكندية أوتاوا.

لكن الوضع كان مختلفاً في أسواق عقارية أخرى. ففي مونتريال، ثانية كبريات مدن كندا، تراجعت الأسعار الشهر الفائت بنسبة 0,2%، وفي كالغاري، كبرى مدن مقاطعة ألبرتا في غرب البلاد، تراجعت الأسعار بنسبة 1,3%، وفي هاليفاكس، كبرى مدن المقاطعات الأطلسية، تراجعت الأسعار بنسبة 1,9%.

(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)