سكان ألبرتا يطالبون بتخفيض الضرائب في الموازنة المقبلة

مع اقتراب الإعلان عن الموازنة في مقاطعة ألبرتا يوم بعد غد الخميس، أظهر استطلاع للرأي أن 35% من سكان المقاطعة يطالبون حكومتهم بتخفيض الضرائب المفروضة على عاتقهم مع الإشارة إلى أن هذا الطلب يحتل سلم الأولويات عند سكان ألبرتا.

ويحل في المرتبة الثانية من مطالب سكان المقاطعة مع 24% من رغبات المستطلعين مطلب تخفيض النفقات بهدف تخفيض العجز ويلي ذلك في المرتبة الثالثة نفقات قطاع الصحة وزيادة الاستثمار في قطاع التعليم إلى 18% ويحل أخيرا مطلب الاستثمار في البنى التحتية مع 12%

ويقول الناطق باسم مؤسسة مينستريت التي أجرت الاستطلاع كيتو ماغي أنه من المستبعد أن ينال سكان المقاطعة كل ما يطلبونه من حكومتهم عبر موازنتها المقبلة لكنهم قد يشعرون بالارتياح قليلا مع خطة الحكومة بتخفيض الأعباء المدرسية.

ويؤكد ماغي أنه من الواضح أن يطالب كافة سكان المقاطعة بتخفيض الضرائب التي يتوجب عليهم تسديدها لكن أي تخفيض في الضرائب يستوجب صعوبة تخفيض العجز المالي.

هذا ويشير الاستطلاع أيضا إلى أن 58% من السكان غير راضين عن موقف الحكومة من الوضع الاقتصادي للمقاطعة.

(هيئة الإذاعة الكندية/راديو كندا)