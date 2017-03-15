تخفيض الضرائب في مقاطعة كيبك في الموازنة المقبلة

من المتوقع أن يعلن كارلوس ليتاو وزير المالية في مقاطعة كيبك في 28 من شهر مارس آذار الجاري تخفيضا بقيمة 100 مليون دولار على الأقل في الموازنة المقبلة 2017-2018

وتفيد معلومات لهيئة الإذاعة الكندية أن حكومة الحزب الليبرالي بزعامة فيليب كويار ستقدم موازنة متوازنة للعام الثالث على التوالي.

يشار إلى أنه بعد عامين من اعتماد حكومة المقاطعة سياسة تقشفية ومع اقتراب موعد الانتخابات العامة التي لا يفصلنا عنها سوى 18 شهرا سيعلن وزير المالية كارلوس ليتاو مفاجأة للكيبكيين تتضمن تخفيضا بعشرات ملايين الدولارات.

ويعتقد أن المبلغ يتراوح بين 100 مليون دولار و500 مليون دولار ستعود لجيوب دافعي الضرائب في المقاطعة.

ويقول رئيس حكومة المقاطعة فيليب كويار بهذا الخصوص:

إن تخفيضا في الضرائب لن يتم على حساب بطاقات ائتمان أولادنا بل يتم عبر النمو الاقتصادي

وكان فيليب كويار لثلاث سنوات خلت وخلال حملته الانتخابية قبل الوصول إلى سدة الحكم قد تعهد بالاستثمار من خلال الفائض في الموازنة في تخفيض الضرائب وفي تسديد الديون المتوجبة على المقاطعة.

ومن المتوقع أن يتم بالإضافة لتخفيض الضرائب زيادة الانفاق في قطاعي الصحة والتعليم.

(هيئة الإذاعة الكندية/راديو كندا الدولي)