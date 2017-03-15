التحرش الجنسي في مجال العمل: درهم وقاية خير من قنطار علاج

الأشخاص الذين ينددون بالتحرش الجنسي في مجال العمل لا ينتظرون الكثير مقابل تصرفهم هذا.

إنهم يرغبون فقط بالعمل في أجواء سليمة حسب الأخصائية في علم الجريمة سامية بلوشي.

إن من مصلحة أصحاب العمل أن يتصرفوا سريعا حيال الحالات الشائكة بهدف تخفيف معدلات الغياب عن العمل وزيادة الانتاجية وخفض النزاعات الداخلية.

عندما يعاني موظف ما أو موظفة ما حالة تحرش ويرغب بالتنديد بها والحديث عما يعانيه فإنه يعود لرب العمل احترام واجباته القانونية والأخلاقية أي استقبال الضحية بكل انفتاح واحترام واعتماد سياسة داخلية واضحة للمؤسسة وتكليف شخص (خبير) ضمن المؤسسة لمعالجة هذه الأمور.

سامية بلوشي بالإضافة لكونها أخصائية في علم الجريمة تعمل أيضا كمتدخلة في مجموعة المساعدة والإعلام حول التحرش الحنسي في مجال العمل التي تتسلم ما يقرب من 6000 نداء سنويا تتعلق بطلبات مختلفة.

صورة تدعو للتوقف عن التحرش الجنسي © iStock

وعن سؤال عن وصفها للتحرش الجنسي تقول:

من جملة ما يمكن وصفه بالتحرش عروض غير مرغوب فيها ذات دلالة جنسية، قد تتسبب بانزعاج وحالة عدم ارتياح وخوف وقد تهدد سلامة العمل. قد تأخذ صورة مديح غير مرغوب فيه أو اعتراف شخصي داخلي أو أسئلة عن حياتنا الخاصة أو ابتزاز أو تهديد أو لمس.

هيئة الأذاعة الكندية في التقرير التالي: