“مركز القادمين الجدد” من أجل انطلاقة فعّالة في سوق العمل في كالغاري

كالغاري هي كبرى مدن ألبرتا ورابعة كبريات المدن الكندية من حيث عدد السكان. و"مركز القادمين الجدد" (Centre for Newcomers) في كالغاري يقدّم مروحة واسعة من الخدمات للمهاجرين واللاجئين إلى العاصمة الاقتصادية لأغنى مقاطعات كندا بالنفط.

فالمركز يوفر، كما يقول موقعه الإلكتروني، دورات في اللغة الإنكليزية وبرامج تدريبية في مجال المحاسبة وفي مجال إعداد الأطعمة والتموين بالغذاء، إضافة إلى دورات إرشادية في مجال البحث عن عمل، وبرامج للأسرة وجيل الشباب تعزز الشعور بالهوية والانتماء للمجتمع الجديد وتجنب الشباب الانجرار إلى عالم الجريمة، وورشات للأطفال المتراوحة أعمارهم بين الثانية والثانية عشرة.

لمعرفة المزيد عن هذه البرامج والخدمات تحدثتُ إلى الأستاذ يحيى الشامي، المستشار في المركز في مجال مساعدة القادمين الجدد على الاستقرار.