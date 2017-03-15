ديون الأسر الكندية تبلغ سقفاً قياسياً جديداً

أفادت اليوم وكالة الإحصاء الكندية أن نسبة ديون الأسر الكندية مقارنة بمداخيلها المتوفرة بلغت سقفاً قياسياً جديداً في الربع الأخير من 2016.

فقد ارتفعت هذه النسبة من 166,8% في الربع الثالث من العام الماضي إلى 167,3% في الربع الأخير منه. أي أن الأسرة الكندية باتت مديونة بـ1,67 دولار مقابل كل دولار من مداخيلها متوفر بين أيديها.

وتسجل مديونية الأسر ارتفاعاً متواصلاً منذ أواخر عام 2013، ويعزو خبراء الاقتصاد هذا الأمر إلى الفوائد المتدنية التي تدفع المستهلك نحو المزيد من الاقتراض، إن لشراء المسكن أو لغايات أخرى.

ويعبّر صنّاع القرار السياسي في كندا عن قلقهم من هذا الارتفاع المتواصل في مديونية الأسر ويرون فيه خطراً كبيراً على الاقتصاد الوطني. فأسعار الفائدة لن تبقى في مستويات تاريخية متدنية كما هي الحال منذ سنوات، إضافة إلى أن عدداً كبيراً من المواطنين سيفقدون وظائفهم إذا ما تعرض الاقتصاد لصدمة ما.

(وكالة الصحافة الكندية)