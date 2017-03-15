خياراتكم! وعدنا!

من إعداد RCI | barid@rcinet.ca
الأربعاء 15 مارس, 2017 , 4 تعليقات ↓

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اللياقة – نت :

شروط استخدام الموقع

ندما تعبر عن رأيك الشخصي عبر منبر إعلامي ، عليك أن تكون لائقا ومهذبا كما لو أنك تخاطب شخصا وجها لوجه . فالإهانات والتهجمات الشخصية غير مسموحة . ذلك أن عدم الموافقة على رأي ما أو فكرة ما أو حدث ما شيء ، وعدم احترام الآخر شيء أخر. فذوو العقول الراجحة لا يتفقون دائما وهذا بدون شك يصب في مصلحة النقاش.

اللياقة – نت هي مجموعة قواعد السلوك التي يجب أن يحترمها من يستعمل شبكات التواصل الاجتماعي. وعلى الراغب في استعمال تلك الوسائل أن يطلع على تلك القواعد قبل المشاركة في أي حوار وإلا تعرض للمنع من المشاركة.

  1. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي ليست مغفلة . فعند التسجل على المستعمل ذكر اسمه وكنيته ومكان إقامته التي تظهر على الشاشة عند نشره أي تعليق . ولراديو كندا الدولي الحق في عدم نشر أي تعليق إذا ما شك في صحة هوية الناشر.
  2. إن سرقة هوية أي كان بهدف التضليل والإساءة للآخر تعتبر جنحة خطيرة تستدعي الطرد . ـ إن منابر راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بصرف النظر عن السن والعرق والدين والجنس أو التوجه الجنسي.

  3. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بغض النظر عن السن والعرق والدين والجنس والتوجه الجنسي.

  4. أن الأقوال الافترائية والحاقدة والعنصرية والكارهة للأجانب والمثليين والمهينة أو المميزة بحق المرأة أو تجاه الأصل العرقي أو الديني أو بحق فئة عمرية لن تنشر .
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  10. إن إرسال رسائل متكررة يضر بالتبادل والنقاش لذلك فهو غير مسموح .
  11. إن تضمين التعليقات صوراً أو أي نوع من الملفات ممنوع . أما تضمين الرسائل وصلات لمواقع أخرى فمسموح شرط أن تحترم تلك المواقع سلوك اللياقة على الإنترنيت علماً أن راديو كندا الدولي غير مسؤول بتاتاً عن مضمون تلك المواقع .
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  13. إن نشر الدعاية أو الدعوة للتحرك بأي شكل من الأشكال ممنوع عبر منابر راديو كندا الدولي
  14. إن كل التعليقات وسائر أشكال المحتوى يتم الكشف عليها مسبقاً ويحتفظ راديو كندا الدولي بحق عدم نشرها .
  15. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق إقفال أي منبر كان أي وقت كان ودون سابق إنذار .
  16. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق تغيير قواعد السلوك هذه في أي وقت كان وبدون سابق إنذار .
  17. إن المشاركة في منابر راديو كندا الدولي تسمح له بنشر التعليقات على شبكة الإنترنيت لمدة غير محددة ، ما يعني أيضا أن تلك الرسائل ستكون متوفرة على محركات البحث عبر الإنترنيت .
  18. إن راديو كندا الدولي ليس ملزماً بسحب رسائلكم من على شبكة الإنترنيت في حال طلبتم ذلك . لذلك ندعوكم للتفكير ملياً بما تودون نشره وانعكاساته

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4 comments on “خياراتكم! وعدنا!
  1. يقول رزكار الحاجي:
    24 أغسطس 2016 الساعة 15 h 01 min

    اسمي رزكار الحاجي سوري مقيم بلاردن عازب اول شي بعظمه دولتكم العليا نحن كشعب متضهد ببلدنا ولا بأي دوله عربيه لا يعترف فينا كبشر صارلي 3سنين مقيم بلاردن وانا من حلب منبج وبتعرفو شو حلب ويمكن من الناس الذي لحق بهم الضرر عمري عشرين سنه مو قادر اكمل دراستي ولا قادر اعيش كانسان متل باقي البشر بتمنى منكم كدوله عليا ونتوسل وتوسلنا كثيرا ان تعطفو بحالتنا وتحسو فينا لانو ولله لا حياه متل العالم ولا نوم ولا اكل ولله العظيم حاسين حالنا حيوانات لسا الحيوانات عايشين احسن منا المفوضيه لشؤن الاجئين بلاردن لا تفيدنا بشيء نذهب الى السفاره يطردوننا كاننا حيوانات ليش ليش بس فهموني وين حقوقنا وين الانسانيه وين عطوفتكم اخوي معاه شلل ومو قادرين نعالجو ولا ابي برجلو 3سياخ ذابحينو من الوجع بكفي بقا خلونا نعيش حسو فينا المفوضيه لا توصل لكم الصوره بشكل كامل بدنا حدا يسمعنا يحس فينا اكثر من هيك مابقدر احكي لانو ولله مو قادر احكي حاسس حالي مخنوق بدي اعيش بدي احس حالي انسان وهاد رقمي 00962796446562

    رد
  2. يقول عدنان نزال الحمدة:
    24 أغسطس 2016 الساعة 13 h 25 min

    انا سوري لاجئ في لبنان اتمنا الجوء الى كندا بلد الاانسانيه متجوز ولدي طفلان اتمنا القبول ورد السريع رقمي76643445

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