خياراتكم! وعدنا!

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اسمي رزكار الحاجي سوري مقيم بلاردن عازب اول شي بعظمه دولتكم العليا نحن كشعب متضهد ببلدنا ولا بأي دوله عربيه لا يعترف فينا كبشر صارلي 3سنين مقيم بلاردن وانا من حلب منبج وبتعرفو شو حلب ويمكن من الناس الذي لحق بهم الضرر عمري عشرين سنه مو قادر اكمل دراستي ولا قادر اعيش كانسان متل باقي البشر بتمنى منكم كدوله عليا ونتوسل وتوسلنا كثيرا ان تعطفو بحالتنا وتحسو فينا لانو ولله لا حياه متل العالم ولا نوم ولا اكل ولله العظيم حاسين حالنا حيوانات لسا الحيوانات عايشين احسن منا المفوضيه لشؤن الاجئين بلاردن لا تفيدنا بشيء نذهب الى السفاره يطردوننا كاننا حيوانات ليش ليش بس فهموني وين حقوقنا وين الانسانيه وين عطوفتكم اخوي معاه شلل ومو قادرين نعالجو ولا ابي برجلو 3سياخ ذابحينو من الوجع بكفي بقا خلونا نعيش حسو فينا المفوضيه لا توصل لكم الصوره بشكل كامل بدنا حدا يسمعنا يحس فينا اكثر من هيك مابقدر احكي لانو ولله مو قادر احكي حاسس حالي مخنوق بدي اعيش بدي احس حالي انسان وهاد رقمي 00962796446562
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
انا سوري لاجئ في لبنان اتمنا الجوء الى كندا بلد الاانسانيه متجوز ولدي طفلان اتمنا القبول ورد السريع رقمي76643445
يُرجى مراجعة المفوضية العليا للاجئين لهذه الغاية.