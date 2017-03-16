ماري رانفريت حامية المواطن الجديدة تتسلم مهامها

ثبتت الجمعية الوطنية برلمان كيبك تعيين ماري رانفريت في وظيفة حامية المواطن ويستطيع الكيبكيون الاعتماد على حامية المواطن الجديدة للدفاع عن حقهم في الحصول على خدمات عامة ذات نوعية جيدة.

وتحل ماري رانفريت مكان ريموند سان جيرمان التي عينت مؤخرا في عضوية مجلس الشيوخ الكندي في هذا المنصب ومهتمها أن تحدد بين وقت وآخر نقاط الضعف في شبكة الحماية الاجتماعية.

وكانت رانفريت التي تقلبت في مناصب حكومية عدة مسؤولة بشكل خاص مؤخرا عن ملف المساواة في الرواتب بالنسبة للنساء.

كما احتلت سابقا منصب نائب رئيس لجنة أنظمة العمل والمساواة والصحة وسلامة العمل بالإضافة للمساواة في الرواتب.

يشار إلى أن منصب حماية المواطن يشكل جزءا من مناصب إداريي الحكومة ويتم تثبيتهم في مناصبهم من قبل الجمعية الوطنية برلمان كيبك.

وكان حزب التحالف من أجل مستقبل كيبك بزعامة فرنسوا لوغو وهو حزب المعارضة الثاني في الجمعية الوطنية برلمان كيبك قد أعرب عن رغبته بأن تعرض الحكومة مجموعة من الأسماء المرشحة لاحتلال مثل هذا المنصب الهام بدل أن توضع المعارضة أمام الأمر الواقع أي عرض اسم المرشح أو المرشحة من قبل الحكومة على الجمعية الوطنية للمصادقة.

(هيئة الإذاعة الكندية/راديو كندا الدولي)