غياب كيفن أوليري عن اجتماع لحملته في وينيبغ يثير التساؤلات

غياب أحد المتسابقين على زعامة حزب المحافظين المعارض رجل الأعمال كيفن أوليري عن أول اجتماع لحملته الانتخابية في وينيبغ تسبب بإحباط لمؤيدي حملته وخاصة أن سبب الغياب لم يكن واضحا وصريحا.

وكان أوليري قد عزا أسباب غيابه عن حضور الاجتماع المقرر في وينيبغ للأحوال الجوية السيئة التي حالت بينه وبين السفر بالطائرة من تورنتو نحو وينيبغ في وقت لم تلغ فيه أية رحلة في اليوم المذكور بين تورنتو ووينيبغ.

وفي وقت لاحق أعلن مستشاره الصحافي أن كيفن أوليري لم يتمكن من السفر بسبب اجتماعات عمل وليس بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتعرب إحدى الناشطات عن خيبتها بسبب غياب أوليري حيث كانت ترغب مع عدد من ناشطي حزب المحافظي والمشاركين في حملة أوليري الانتخابية الاستماع إليه موضحا أفكاره ودوافعه وأسس مشاركته في السباق على الزعامة وما يميزه عن بقية المشاركين في السباق على الزعامة.

يشار إلى أن أوليري تغيب أكثر من مرة عن المشاركة في المناظرات باللغة الفرنسية بين المتسابقين على الزعامة.

(هيئة الإذاعة الكندية/راديو كندا الدولي)