شرطة كيبيك تعترف بأخطائها في إنقاذ المحتجزين في قلب العاصفة

اعترفت شرطة مقاطعة كيبيك اليوم بارتكاب أخطاء في معالجة مسألة اضطرار ركاب ثلاثمئة سيارة على قضاء ليل الثلاثاء الأربعاء داخل سياراتهم على الطريق السريع الذي يربط مطار ترودو بوسط مدينة مونتريال وبضاحيتها الشمالية، جراء العاصفة الثلجية الضخمة التي ضربت مونتريال وعطلت السير على عدد كبير من الطرقات السريعة. وعمدت الشرطة إلى إزاحة الضابط المسؤول عن عمليات الإنقاذ لعدم إقدامه على اتخاذ قرار سريع بإجلاء الركاب.

كما أعلنت عن تشكيل لجنة تحقيق داخلية لمعرفة مكامن الخطأ، إضافة إلى اللجنة المستقلة التي أعلن رئيس حكومة كييبيك فيليب كويار تشكيلها للتحقيق.

واعتبرت الشرطة أنه كان على الضابط المسؤول أن يعمد على إجلاء الركاب بدل قضاء ساعات طويلة في عمليات فتح الطرقات وإزالة الثلج عنها ما حبس الركاب حوالي اثنتي عشرة ساعة داخل سياراتهم وسط العاصفة.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية