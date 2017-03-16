مأساة لاك ميغانتيك: شركة محامين مثيرة للشبهة تستغل الضحايا

العائلات التي فقدت أحد أفرادها أو أكثر خلال مأساة لاك ميغانتيك التي وقعت ليل السبت الأحد في شهر يوليو تموز 2013 وأسفرت عن مقتل ما يقرب من خمسين شخصا نتيجة خروج قطار ينقل النفط عن سكته الحديدية بالإضافة لتدمير وسط المدينة وإصابة عدد كبير من المباني بأضرار جسيمة.

هذه العائلات دفعت ملايين الدولارات كأتعاب محامين لشركة محامين مثيرة للشبهة في تكساس في الولايات المتحدة

لمحة عن خطة التعويضات التي ستحصل عليها ضحايا مأساة لاك ميغانتيك © موقع راديو كندا

شركة غارسيا في الولايات المتحدة قبضت ما بين عشرة ملايين و15 مليون دولار دون أن تؤدي في المقابل عملا قانونيا مع الإشارة إلى أن هذه المبالغ كانت مخصصة لعائلات الضحايا المنكوبة.

محامو الشركة الأميركية مايرز أند فلاورز أتت بعد أيام قلائل من وقوع المأساة إلى لاك ميغانتيك يرافقهم ويلي غارسيا

هذا الرجل المعروف بدورانه في أرجاء الكرة الأرضية بحثا عن ضحايا مآسي يسلمها إلى شركات محامين مقابل عمولة كبيرة جدا وهو ما يعتبر عملا مخالفا للقانون ويستغل ضعف أشخاص

ويقول باسكال لافونتين أحد ضحايا المأساة في تقرير لهيئة الإذاعة الكندية بأن عددا من العائلات بدأت بملاحقات قانونية في الولايات المتحدة بحق غارسيا وشركائه:

لم يكن أحدنا في وضع يسمح له بالتفكير بعد هول المأساة التي كنا ضحيتها وقد قالوا لنا بأنهم هنا لكي يحصلوا على تواقيعنا لتمثيلنا ونطلب منحنا ثقتكم.

هيئة الإذاعة الكندية في التقرير التالي: