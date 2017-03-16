برامج وخدمات من أجل تأمين انطلاقة بناءة للقادمين الجدد

"مركز استقبال المهاجرين في شرق مونتريال" (Accueil aux immigrants de l'est de Montréal) جمعية لا تبغي الربح المادي تعمل بالتنسيق مع وزارة الهجرة في مقاطعة كيبيك.

ويقدّم المركز الواقع في شمال شرق ثانية كبريات المدن الكندية مروحة واسعة من البرامج والخدمات للقادمين الجدد، من بينها دروس في اللغة الفرنسية بدوام كامل وبدوام جزئي، وهي مجانية، ودروس في اللغة الإنكليزية بدوام جزئي وبسعر رمزي لدورة تستغرق ثلاثة أشهر بمعدل ست ساعات أسبوعياً، ودروس في المعلوماتية بسعر رمزي أيضاً لدورة تستغرق عشرة أسابيع بمعدل ثلاث ساعات أسبوعياً.

كما يقدّم المركز برامج للأسر المهاجرة تهدف لمساعدتها على الاندماج في المجتمع الجديد، وخدمات حضانة أطفال وخدمات لذوي الأطفال الذين لا تزيد أعمارهم عن خمس سنوات، ويساعد القادمين الجدد في اتمام معاملات رسمية ضرورية.

لمعرفة المزيد عن هذه البرامج والخدمات حاورتُ المساعِدة الاجتماعية في المركز السيدة عزيزة أنهيشم.