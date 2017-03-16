استمرار انقطاع التيار الكهربائي في بعض أحياء كيبيك

ما زال التيار الكهربائي مقطوعا عن أكثر من ألفي مسكن في مقاطعة كيبيك وبخاصة في ليموالو وشارلسبورغ جراء العاصفة الثلجية التي ضربت المقاطعة ليل الثلاثاء الماضي بعد أن كان عدد المنازل المحرومة من التيار بلغ أربعين ألف منزل أمس الأربعاء.

وأعلنت مؤسسة كهرباء كيبيك أن الانقطاع ناجم عن تعطل مولدين كبيرين للطاقة جراء تساقط الثلوج وسرعة الرياح التي وصلت أحيانا إلى مئة وأربعين كلمترا في الساعة. وأضافت أنها قامت حتى الآن بكل ما في استطاعتها لإعادة التيار لكن الوضع معقد.

كما عمدت إلى استقدام مولدين ضخمين من مدينة مونتريال.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية