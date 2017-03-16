الإمام حسن غية في تعليق على نتائج استطلاع حول الإسلام

"المتهم بقتل المسلمين الستة في مسجد كيبيك، غي بيسونيت، هو الضحية السابعة، فقبل أن يكون قاتلا، كان ضحية، وقبل أن يطلق النار عليهم زرعت بداخله كلمات أكثر خطورة من الرصاص، فبعض السياسيين والصحافيين سمموا بيسونيت بكلماتهم".

هذا بعض ما قاله ضيفنا اليوم الإمام حسن غيه خلال مراسم تشييع الضحايا مضيفا: عدونا ليس الكسندر بيسونيت، إنما الجهل.

واتهام الجهل تردد أكثر من مرة خلال هذا الأسبوع في تفسير نتائج استطلاع كروب-راديو كندا التي كشفت خللا في النظرة إلى المسلمين واعتبرت، في ما اعتبرت، أن المسلمين أقل الجاليات اندماجا في المجتمع الكيبيكي. بالرغم من أن ثمانين بالمئة من المستطلعين أعربوا عن تعاطفهم مع المسلمين في أعقاب الاعتداء

حضرة الإمام حسن غيه يسعدنا ويشرفنا أن نستضيفك اليوم للتعليق على نتائج الاستطلاع.استمعوا