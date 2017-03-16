رئيس حكومة مقاطعة كيبيك الأسبق جان شاريه (أرشيف).

رئيس حكومة مقاطعة كيبيك الأسبق جان شاريه (أرشيف).
Photo Credit: Radio-Canada

شاريه يحذر من وقع تخفيض ضرائب الشركات الأميركية على كندا

من إعداد فادي الهاروني | barid@rcinet.ca
الخميس 16 مارس, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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قال رئيس حكومة مقاطعة كيبيك الأسبق جان شاريه إن ما تنوي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإقدام عليه من تخفيض لضرائب الشركات يجب أن يقلق أوتاوا والمقاطعات الكندية أكثر من موضوع إعادة فتح المفاوضات بشأن اتفاق التجارة الحرة لأميركا الشمالية ("نافتا" NAFTA).

وجاء كلام الزعيم الليبرالي السابق اليوم خلال مشاركته في لقاء نظمته غرفة التجارة لمونتريال الكبرى وتمحور حول فرص الأعمال للشركات الكيبيكية في إطار اتفاق "نافتا" واتفاق التبادل الحر بين كندا والاتحاد الأوروبي.

ورأى شاريه أن تخفيض معدل الضريبة على أرباح الشركات الأميركية من 35% إلى 20%، وفق ما ينوي ترامب إجراءه، قد يترك عواقب وخيمة في كندا ومقاطعة كيبيك حيث معدل الضريبة هو 27% و26,9% على التوالي.

وأضاف شاريه أنه يجب اتخاذ "قرارات عاجلة جداً" في كندا من أجل التكيف مع ما تنوي إدارة ترامب القيام به.

(وكالة الصحافة الكندية)

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فئة إقتصاد، سياسة

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