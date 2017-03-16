شاريه يحذر من وقع تخفيض ضرائب الشركات الأميركية على كندا

قال رئيس حكومة مقاطعة كيبيك الأسبق جان شاريه إن ما تنوي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإقدام عليه من تخفيض لضرائب الشركات يجب أن يقلق أوتاوا والمقاطعات الكندية أكثر من موضوع إعادة فتح المفاوضات بشأن اتفاق التجارة الحرة لأميركا الشمالية ("نافتا" NAFTA).

وجاء كلام الزعيم الليبرالي السابق اليوم خلال مشاركته في لقاء نظمته غرفة التجارة لمونتريال الكبرى وتمحور حول فرص الأعمال للشركات الكيبيكية في إطار اتفاق "نافتا" واتفاق التبادل الحر بين كندا والاتحاد الأوروبي.

ورأى شاريه أن تخفيض معدل الضريبة على أرباح الشركات الأميركية من 35% إلى 20%، وفق ما ينوي ترامب إجراءه، قد يترك عواقب وخيمة في كندا ومقاطعة كيبيك حيث معدل الضريبة هو 27% و26,9% على التوالي.

وأضاف شاريه أنه يجب اتخاذ "قرارات عاجلة جداً" في كندا من أجل التكيف مع ما تنوي إدارة ترامب القيام به.

(وكالة الصحافة الكندية)