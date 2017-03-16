مداخيل الموظفين من السكان الأصليين أدنى من مداخيل سائر المواطنين

تفيد دراسة جديدة لوكالة الإحصاء الكندية أن مداخيل الموظفين في أوساط السكان الأصليين تقل عن مداخيل نظرائهم الكنديين من غير السكان الأصليين.

وفي إطار إعداد الدراسة قام واضعوها بمراقبة اندماج السكان الأصليين المقيمين خارج المحميات في سوق العمل في مقاطعات كندا العشر بين عاميْ 2007 و2015، فوجدوا أن الموظف بدوام كامل في أوساطهم يتقاضى ما معدله 26 دولاراً في الساعة فيما نظيره من غير السكان الأصليين يتقاضى راتباً معدله 27,41 دولاراً في الساعة، أي أكثر بنسبة 5,4%.

وتقول الدراسة إن هذا الفارق في الراتب عائد بصورة جزئية إلى الفارق في المستوى العلمي. ففي عام 2015 كانت نسبة الموظفين من السكان الأصليين الذين أنهوا دراسات ما بعد المرحلة الثانوية تفوق النصف بقليل، مقارنة بـ70% في أوساط الموظفين الكنديين من غير السكان الأصليين.

(راديو كندا)