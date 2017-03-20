كيبيك: 400 وظيفة في مناجم “شامبيون” للحديد

أعلنت شركة "شامبيون للحديد" (Champion Iron) المنجمية الكندية أنها تنوي توظيف 400 عامل بحلول الخريف المقبل من أجل استئناف العمل في منجم بحيرة بلوم (Lac Bloom) قرب مدينة فيرمون في شرق مقاطعة كيبيك، كما جاء في تقرير اليوم لراديو كندا (القسم الفرنسي في هيئة الإذاعة الكندية).

وتأمل "شامبيون للحديد" في أن تجد الـ287 مليون دولار اللازمة من أجل البدء بالأعمال التمهيدية، كما قال اليوم مدير العمليات في الشركة، ديفيد كاتافورد في لقاء غداء دعت إليه غرفة التجارة في مدينة سيت إيل (Sept-Îles) الساحلية في شرق كيبيك.

وأوضح كاتافورد أن الشركة تعوّل على أن يساعد تخفيضها لتكلفة التشغيل في إقناع المستثمرين لدعمها في مشروعها.

وأضاف كاتافورد أن الشركة تأمل في تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 40% من خلال استبدال الغلاية التي تعمل على المازوت بواحدة كهربائية.

(راديو كندا / راديو كندا الدولي)