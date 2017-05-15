بريتيش كولومبيا: أعلى نسبة من النساء المزارعات في كندا

سجّلت مقاطعة بريتيش كولومبيا في الغرب الكنديّ أعلى نسبة من النساء المزارعات في كندا حسب آخر إحصاء حول الزراعة أجرته مؤسّسة الاحصاء الكنديّة عام 2016.

وارتفعت نسبة النساء المزارعات في بريتيش كولومبيا من 36،5 بالمئة عام 2011 لتصل إلى 37،5 بالمئة العام الماضي.

وعلى الصعيد الكنديّ الاجماليّ، ارتفعت النسبة من 27،4 بالمئة عام 2011 إلى 28،7 بالمئة العام الماضي.

"في اعتقادي أنّ أغلبيّة المزارعين في مجال الزراعة العضويّة والبيئيّة و الزراعة الصغيرة الحجم هنّ من النساء ، وهذا أمر عظيم بالنسبة لي" قالت المزارعة ايلانا إيفانز.

واعربت مع صديقتها المزارعة مادي كليرك وكلاهما في العشرين من العمر عن سرورهما بنتائج الاحصاء.

ولا تملك أيّ منهما حتّى الآن ارضا زراعيّة ولكنّهما تعملان فوق أراض تخصّ مزارعين وتتقاسمان معهم قسما من محصولهما من الورود والخضار وتبيعان القسم الباقي في السوق.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)

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