كيبيك: كويار يبدأ الخميس جولة إلى إسرائيل والضفة الغربية

يبدأ رئيس حكومة مقاطعة كيبيك الكندية فيليب كويار جولة شرق أوسطية يوم الخميس يزور خلالها إسرائيل ورام الله، مقر السلطة الوطنية الفلسطينية.

وستتمحور زيارة رئيس حكومة كيبيك الليبرالية إلى إسرائيل بالدرجة الأولى حول التقدم في مجال التكنولوجيا الذي أحرزته هذه الدولة.

وتقول وكالة الصحافة الكندية التي أوردت الخبر إن إسرائيل تُعتبر "مملكة" الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا، إذ كانت تضم عام 2013 أكثر من خمسة آلاف من هذه الشركات في بلد يبلغ عدد سكانه نحواً من ثمانية ملايين نسمة، فيما كيبيك تعاني تأخيراً في هذا المجال. وتضيف الوكالة أن كويار سيسعى من خلال الزيارة لتقليص هذا الفارق.

ضريح الزعيم الفلسطيني التاريخي ياسر عرفات في رام الله (ارشيف) © AFP / LEON NEAL

وتركز الجولة أيضاً على تعزيز التبادل التجاري واتفاقات الشراكة في مجال التربية والتعليم بين مقاطعة كيبيك وكل من إسرائيل وفلسطين، ويرافق كويار فيها أكثرُ من مئة شخص من بين متعهدي الأعمال وعمداء الجامعات ومدراء مراكز الأبحاث في كيبيك.

وهذه أول زيارة رسمية على الإطلاق لرئيس حكومةٍ كيبيكية إلى إسرائيل والضفة الغربية، وهي تتزامن مع جولة دونالد ترامب الشرق أوسطية التي تتضمن زيارة إلى إسرائيل، ما دفع فريق كويار إلى إدخال بعض التعديلات على الجدول الزمني للقاءات رئيس الحكومة الكيبيكية.

(وكالة الصحافة الكندية)