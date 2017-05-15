ارتفاع عدد المنازل المصادرة في ألبرتا

أفاد أحدث تقرير صادر عن حكومة ألبرتا، في وسط كندا الغربي، أن مصادرة المنازل على يد المصارف ارتفعت بنسبة خمسة وعشرين بالمئة سنويا، خلال السنتين الماضيتين ما أدى إلى تنامي عدد المواطنين الذين فقدوا أو المهددين بفقد منازلهم.

وعزا القطاع العقاري هذا الارتفاع إلى عدة عوامل منها ارتفاع قيمة الديون المنزلية وارتفاع نسبة البطالة التي تتسبب وحدها بتسعين بالمئة من عدد المنازل المصادرة.

وأفادت الأرقام الرسمية بأن 5746 منزلا قد تمت مصادرتها من قبل المصارف خلال السنة الماضية، بينها 2277 منزلا في كالغاري تتراوح قيمتها بين مئة وخمسين ألف دولار، وعدة ملايين دولار.

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كما يرتفع عدد المالكين الذين يتأخرون عن تسديد دينهم العقاري ما يعني احتمال قيام المصارف بمصادرتها.

يذكر أن ألربتا كانت من أغنى المقاطعات الكندية بسبب صناعة النفط والرمال الزفتية، لكن تراجع أسعار النفط أفقد آلاف المواطنين أعمالهم.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية