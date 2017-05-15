تركيا والولايات المتحدة: نقاط الخلاف والتلاقي

ترتدي الزيارة التي يقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى واشنطن يوم غد الثلاثاء طابعا بالغ الأهمية ، ليس لكون تركيا لاعبا أساسيا في صراعات الشرق الأوسط والحرب المعلنة على الإرهاب، إنما جراء القرار الذي أعلنته الإدارة الأميركية الجديدة بتزويد الأكراد بالسلاح لاعتقادها الراسخ بأنهم يشكلون القوة البرية الوحيدة القادرة على الانتصار على "الدولة الإسلامية" في سوريا والعراق.

وعندما نعرف العداوة التاريخية الشرسة بين تركيا والأكراد، وخوفها من تشكيلهم دولة مستقلة تضم بعض الأراضي التركية، نفهم قلق الأتراك من تنامي قوة الأكراد التي تشكل خطرا على وحدة تركيا.

مقاتلات كرديات © Ahmed Jadallah / Reuters

ولا يقتصر الخلاف الأميركي التركي على المسألة الكردية، إنما ثمة ملفان عالقان: ملف الداعية المعارض فتح الله غولين الذي تسعى الحكومة التركية لاسترجاعه، وملف الشاب التركي الإيراني رضا ضراب المعتقل هو الآخر في الولايات المتحدة.

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راديو كندا الدولي - هيئة الإذاعة الكندية