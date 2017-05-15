جاغميت سينغ، متسابق آخر على زعامة الحزب الديمقراطي الجديد

يُنتظَر أن يعلن هذه الليلة عضو الجمعية التشريعية لمقاطعة أونتاريو جاغميت سينغ ترشحه لزعامة الحزب الديمقراطي الجديد، اليساري التوجه، على الساحة الفدرالية.

ويصبح سينغ بذلك المرشح الخامس لزعامة ثاني أحزاب المعارضة في مجلس العموم في أوتاوا خلفاً لتوماس مولكير.

ويشغل سينغ البالغ من العمر 38 عاماً منصب نائب زعيم الحزب الديمقراطي الجديد لأونتاريو (Ontario New Democratic Party) منذ عام 2015.

ويمثّل سينغ دائرة "براماليا – غور – مالتون" (Bramalea – Gore – Malton) في الجمعية التشريعية لكبرى مقاطعات كندا منذ عام 2011 تحت راية الحزب الديمقراطي الجديد لأونتاريو. وتقع الدائرة المذكورة في جنوب أونتاريو وتضم جزءاً من مدينة ميسيسوغا الواقعة ضمن تورونتو الكبرى.

وسينغ مولود في سكاربوروه في تورونتو لوالديْن هاجرا من ولاية البنجاب الهندية. وهو يتحدث الإنكليزية والفرنسية، لغتيْ كندا الرسميتيْن، إضافة إلى البنجابية، وينتمي لطائفة السيخ.

زعيم الحزب الديمقراطي الجديد توماس مولكير (أرشيف) © CP / Jason Franson

يُذكر أن الحزب الديمقراطي الجديد كان حزب المعارضة الرسمية في مجلس العموم السابق. وتبوأ الحزب بقيادة مولكير المركز الأول في كندا، وبتفوق شاسع في مقاطعة كيبيك، في استطلاعات نوايا التصويت في مطلع الحملة الانتخابية الفدرالية العامة الأخيرة صيف عام 2015، أطول حملة انتخابات فدرالية في تاريخ كندا. لكنه في النهاية لم ينل في انتخابات 19 تشرين الأول (أكتوبر) 2015 سوى 44 من مقاعد مجلس العموم الـ338.

(وكالة الصحافة الكندية / سي بي سي)