زعيمة حزب المحافظين المؤقّتة رونا أمبروز/Fred Chartrand/CP

زعيمة حزب المحافظين المؤقّتة رونا أمبروز/Fred Chartrand/CP

اوتاوا: رونا أمبروز تعتزل العمل السياسي

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
الثلاثاء 16 مايو, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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قرّرت رونا امبروز زعيمة حزب المحافظين المؤقّتة اعتزال العمل السياسي.

وأشارت امبروز في مؤتمر صحافي عقدته قبل قليل إلى نيّتها في التخلّي عن منصبها وعن مقعدها في مجلس العموم الكنديّ مع انتهاء الدورة البرلمانيّة الربيعيّة نهاية الشهر المقبل.

وكانت أمبروز قد أطلعت حزب المحافظين يوم الجمعة الفائت عن نيّتها اعتزال العمل السياسي .

وقد أصبحت امبروز زعيمة مؤقّتة  لحزب المحافظين  للمرحلة الانتقاليّة حتّى انتخاب زعيم للحزب بعد استقالة زعيمه ستيفن هاربر.

رونا أمبروز زعيمة حزب المحافظين المؤقّتة
رونا أمبروز زعيمة حزب المحافظين المؤقّتة © PC/PC/Adrian Wyld

وكان زعيم المحافظين رئيس الحكومة السابق ستيفن هاربر قد استقال بعد خسارة حزبه في الانتخابات التشريعيّة  التي جرت عام 2015 وأسفرت عن فوز الحزب الليبرالي بزعامة جوستان ترودو.

ويختار المحافظون زعيمهم الجديد في السابع والعشرين من الشهر الجاري.

واانتُخبت أمبروز للمرّة الأولى عام 2004 وتولّت مناصب وزاريّة عديدة في حكومة المحافظين السابقة، من بينها وزارات الصحّة والبيئة والأشغال العامّة.

وأثنى العديد من نوّاب حزب المحافظين على أداء رونا أمبروز خلال المرحلة الانتقاليّة، وإدارتها للحزب الذي استعاد وحدته وقدراته الماليّة قبيل موعد انتخاب زعيمه الجديد حسب قولهم.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا/ سي بي سي)

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