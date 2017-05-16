مونتريال: مليار دولار للعيد ال375

من المتوقّع أن تنفق مونتريال أكثر بقليل من مليار دولار بمناسبة الاحتفالات بالعيد ال375 للمدينة وفق تحقيق أجراه راديو كندا.

وتخصّص المدينة 87 بالمئة من المبلغ لبنى تحتيّة طويلة الأمد من بينها إضاءة مميّزة ومتعدّدة الألوان لجسر جاك كارتييه تصل كلفتها إلى 40 مليون دولار وإعادة إصلاح متنزّه جان درابو بكلفة 75 مليون دولار وتحديث بعض المواقع في مرفأ مونتريال.

وأحصى راديو كندا 42 مشروعا طويل الأمد فضلا عن تخصيص موازنات إضافيّة في بعض الحالات، من بينها على سبيل المثال، موازنة أجهزة الشرطة لتأمين سلامة الاحتفالات وزيادة عدد الموظّفين في سياق الإعداد للاحتفالات.

جسر جاك كارتييه تحت الأضواء © Radio-Canada

وتتقاسم الكلفة كلّ من بلديّة مونتريال التي تغطّي 41 بالمئة من الموازنة وحكومة كيبيك التي تغطّي 32 بالمئة في حين تغطّي الحكومة الكنديّة 5 بالمئة منها.

وتغطّي الموازنة المتبقّية ونسبتها 22 بالمئة مؤسّسات خاصّة وإدارة مرفأ مونتريال ومجموعات في المدينة.

واستند راديو كندا في التحقيق الذي أجراه إلى مصادر ووثائق رسميّة.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)