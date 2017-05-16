تلاميذ مدرسة الأبطال الاولمبيّين يشاركون في ألعاب مونتريال عام 2017/ مدرسة الأبطال الاولمبيّين للتايكواندو

تلاميذ مدرسة الأبطال الاولمبيّين يشاركون في ألعاب مونتريال عام 2017/ مدرسة الأبطال الاولمبيّين للتايكواندو

مونتريال: مدرسة الأبطال الاولمبيّين للتايكواندو دوما نحو الأفضل

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
الثلاثاء 16 مايو, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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مرّة جديدة، يتألّق تلاميذ مدرسة الأبطال الاولمبيّين لرياضة التايكواندو في مباراة يتسابق فيها تلاميذ يتقنون هذا الفنّ القتاليّ العريق.

وقد تألّقوا في مباراة جرت في مدينة لافال وأخرى في  مدينة تورونتو، وكان نصيبهم مرتفعا من المداليّات الذهبيّة والبرونزيّة في الحالتين.

ويفخر الأستاذ عبد الاله الصبّار مؤسّس مدرسة الأبطال الاولمبيّين لرياضة التايكاندو بأداء تلاميذه.

تلميذ يتسلّم ميداليّته تحت أنظار الأستاذ عبد الاله الصبّار/ مدرسة الأبطال الاولمبيّين للتايكواندو

تلميذ يتسلّم ميداليّته تحت أنظار الأستاذ عبد الاله الصبّار/ مدرسة الأبطال الاولمبيّين للتايكواندو

ويؤكّد على قيم رياضة التايكواندو التي تساعد على تطوير النفس والجسد و تعزّز الثقة بالنفس والعمل في إطار الفريق والرغبة في المشاركة في العمل الجماعي والاحترام والقدرة على التحمّل كما يقول الأستاذ عبد الاله الصبّار الذي يحمل لقب الأستاذ الكبير Grand Maître في التايكواندو.

وقد أسّس المدرسة التي يرأسها لدى وصوله من بلده الأمّ المغرب في العام 2000  ، ويواصل عمله في تعليم هذا الفنّ القتالي.

حول نشاطات المدرسة والمراحل التي قطعتها طوال هذه السنين، اجريت مقابلة مع الأستاذ عبد الإله الصبّار.

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