مونتريال: مدرسة الأبطال الاولمبيّين للتايكواندو دوما نحو الأفضل

مرّة جديدة، يتألّق تلاميذ مدرسة الأبطال الاولمبيّين لرياضة التايكواندو في مباراة يتسابق فيها تلاميذ يتقنون هذا الفنّ القتاليّ العريق.

وقد تألّقوا في مباراة جرت في مدينة لافال وأخرى في مدينة تورونتو، وكان نصيبهم مرتفعا من المداليّات الذهبيّة والبرونزيّة في الحالتين.

ويفخر الأستاذ عبد الاله الصبّار مؤسّس مدرسة الأبطال الاولمبيّين لرياضة التايكاندو بأداء تلاميذه.

ويؤكّد على قيم رياضة التايكواندو التي تساعد على تطوير النفس والجسد و تعزّز الثقة بالنفس والعمل في إطار الفريق والرغبة في المشاركة في العمل الجماعي والاحترام والقدرة على التحمّل كما يقول الأستاذ عبد الاله الصبّار الذي يحمل لقب الأستاذ الكبير Grand Maître في التايكواندو.

وقد أسّس المدرسة التي يرأسها لدى وصوله من بلده الأمّ المغرب في العام 2000 ، ويواصل عمله في تعليم هذا الفنّ القتالي.

حول نشاطات المدرسة والمراحل التي قطعتها طوال هذه السنين، اجريت مقابلة مع الأستاذ عبد الإله الصبّار.