كندا: ارتفاع أسعار المساكن بـ10% خلال سنة

أفادت "الجمعية الكندية للعقارات" (Canadian Real Estate Association) أن معدل سعر المسكن المُباع في كندا بلغ في نيسان (أبريل) الفائت 559317 دولاراً، أي بزيادة تفوق الـ10% عن مستواه في الشهر نفسه من العام الفائت.

وسُجلت هذه الزيادة في الأسعار فيما سُجل تراجع في عدد صفقات بيع المساكن في البلاد بنسبة 7,5% في نيسان (أبريل) الفائت مقارنة بعددها في الشهر نفسه من العام الفائت، وفق ما أظهرته أمس بيانات الجمعية.

وكانت حكومة أونتاريو، كبرى مقاطعات كندا من حيث عدد السكان وحجم الاقتصاد، قد اتخذت في العشرين من الشهر الفائت سلسلة إجراءات لمكافحة المضاربات العقارية.

رئيسة حكومة أونتاريو كاثلين وين معلنة في العشرين من الشهر الفائت عن اجراءات جديدة للحد من ارتفاع أسعار العقارات في تورونتو © CBC / Linda Ward

وإذا كان من المبكر إجراء تقييم كامل لوقع تلك الإجراءات، يبدو أنها لعبت دوراً في تبريد السوق العقارية في تورونتو الكبرى، كما جاء في بيانات "الجمعية الكندية للعقارات".

وأبرز تلك الإجراءات التي أعلنت عنها حكومة كاثلين وين الليبرالية فرض ضريبة عقارية إضافية نسبتها 15% على الشارين الأجانب في تورونتو وضواحيها، وتحديداً في المنطقة التي تُعرف بـ"حدوة الحصان الذهبية" (Golden Horseshoe)، وهي منطقة تبلغ مساحتها 31,5 ألف كيلومتر مربع ويقيم فيها نحو من 9,25 ملايين نسمة، أي ربع سكان كندا.

وتشكل سوقا تورونتو وفانكوفر قاطرة ارتفاع أسعار العقارات في كندا.

(سي بي سي / راديو كندا الدولي)