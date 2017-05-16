غرفة تجارة سادبوري الكبرى لا تريد 15 دولاراً/ساعة حداً أدنى

أرسلت غرفة التجارة لسادبوري الكبرى (Greater Sudbury Chamber of Commerce)، بالتشارك مع غرفة تجارة أونتاريو (Ontario Chamber of Commerce)، كتاباً إلى رئيسة حكومة أونتاريو كاثلين وين تنبهها فيه من أي إصلاحات لمعايير العمل في المقاطعة.

ورأت غرفة التجارة لسادبوري الكبرى في كتابها أن تغيير معايير العمل في أونتاريو قد يترك أثراً سلبياً على فرص العمل الجديدة والقدرة التنافسية في كبرى المقاطعات الكندية، وأبدت خشيتها من أن يؤدي رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولاراً في الساعة إلى ثني أصحاب الأعمال عن الاستثمار.

من موظفي الحد الأدنى للأجور عند بدء العمل: عامل في متجر مواد غذائية (أرشيف) © CP / Nati Harnik

ويبلغ الحد الأدنى للأجور في أونتاريو 11,40 دولاراً في الساعة منذ الأول من تشرين الأول (أكتوبر) الفائت. لكن "سي بي سي" (هيئة الإذاعة الكندية) نقلت قبل أيام عن مصادر حكومية لم تكشف عن هويتها أن حكومة كاثلين وين الليبرالية في تورونتو، المنكبة منذ أسابيع على دراسة تقرير حول وضع سوق العمل في المقاطعة، قد تقدم على اتخاذ سلسلة إجراءات من بينها رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولاراً في الساعة وزيادة عدد أيام الإجازة المدفوعة وتوفير مزيد من الحماية للعمال الأكثر هشاشة.

وسادبوري الكبرى هي كبرى مدن شمال أونتاريو (Northern Ontario)، وإن كانت تقع جغرافياً في وسط شرق المقاطعة، ويبلغ عدد سكانها نحواً من 177 ألف نسمة.

(راديو كندا / راديو كندا الدولي)