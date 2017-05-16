صعوبة التأمين ضد الفيضانات

أثارت الفيضانات التي ضربت منطقة وادي أوكاناغان في بريتيش كولومبيا في أقصى الغرب الكندي، مخاوف مالكي العقارات من وقوع كوارث طبيعية لا تغطي وكالات التأمين تصليح أضرارها.

فبالرغم من أن تسعين بالمئة من الكنديين بامكانهم الحصول عليها ولكن شرط أن يكونوا مؤهلين، كما يقول آرون سازرلاند نائب رئيس مكتب التأمين في كندا لمقاطعة بريتيش كولومبيا.

لكن المشكلة تكمن في التأهيل فثمة تأمينات ضد الفيضانات لكنها لا تشمل كل المناطق وتحديدا المناطق المحاذية للأنهار والبحيرات والسواقي ومجاري المياه أو ما يسمى بالأراضي "القابلة" للفيضانات.

إضافة إلى أن أسعار بوليصة التأمين تختلف باختلاف المنطق.

أكياس رمل للوقاية من الفيضانات © CBC/Maryse Zeidler

وينصح سازرلاند المواطنين بالتفكير مليا قبل شراء أو بناء منازل على ضفاف المياه

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية