العلاقات المريبة بين ترامب والروس

أثار الخبر الذي نشرته صحيفة الواشنطن بوست أمس حول قيام الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتزويد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقائهما الأسبوع الفائت في البيت الأبيض بمعلومات سرية جدا حول تنظيم "الدولة الإسلامية" ومخطط محتمل لتفجير الطائرات باستعمال جهاز الكومبيوتر المحمول ، أثار سلسلة من ردود الفعل والانتقادات اللاذعة لسياساته وسوء تقييمه للخطر الذي قد ينجم عن مثل هذا التصرف. فروسيا ليست دولة حليفة بل خصم ومنافس خاصة في ما يتعلق بالوضع في سوريا.

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف © Reuters / Sergei Karpukhin

كما أثارت مجموعة من التساؤلات حول العلاقة غير الواضحة وحتى المريبة مع روسيا، سيما وأن تسليم تلك المعلومات الحساسة جدا تم غداة إقالة مدير الإف بي آي ، جيمس كومي، الذي يحقق بدور روسيا في انتخاب دونالد ترامب.

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