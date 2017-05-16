كيبيك: تنحية نائب بتهمة تضارب المصالح

تم استبعاد النائب غايتان لولييفر من مجموعة نواب الحزب الكيبيكي الاستقلالي المعارض بانتظار التحقق من اتهامات وجهت له بتضارب المصالح عندما كان مديرا عاما لبلدية مدينة غاسبي الكيبيكية.

وأعلن اليوم أمام الصحافة وبحضور زعيم الحزب جان فرانسوا ليزيه أنه كان عليه عدم قبول بعض الامتيازات التي عرضت عليه عدة مرات وغالبا ما رفضها. وقال: " وضعت نفسي في موقع المستفيد من تضارب المصالح" لكنه لا يعتبر أنه قام بأعمال غير مشروعة " فقد قمت بإدارة الأملاك العامة طوال عملي في القطاع العام بكثير من الدقة وألاحظ اليوم أنه كان علي أن أكون أكثر دقة".

غايتان لولييفر في دائرته الانتخابية

وأضاف: " أوافق على تنحيتي عن مجموعة نواب الحزب الكيبيكي بعد المداولات التي أجريتها مع زعيم الحزب".

كما وجه اعتذاره لناخبيه ومحيطه وزملائه النواب في الجمعية الوطنية.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية